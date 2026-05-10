Ekonomi yönetiminin "enflasyon düşecek" vaatlerine ve borsa rekorlarına bir itiraz da Atilla Yeşilada’dan geldi. Mevcut programın halkın refahını değil, sistemin iflasını engellemek üzerine kurulduğunu savunan Yeşilada, Türkiye’yi bekleyen zorlu tabloyu tek tek deşifre etti.
Atilla Yeşilada 'kaçın' diyerek yatırımcıyı uyardı: 'Bu fiyattan satın'
Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu durumu "kriz" değil, uzun süreli bir "buhran" olarak tanımladı. Yeşilada , İran-İsrail geriliminin petrol fiyatlarını 150 dolara fırlatabileceğini belirtti.Hava Demir
"Türkiye'de Kriz Yok, Uzun Süreli Buhran Var!"
Ekonomideki terim karmaşasına açıklık getiren Yeşilada, "Bankalar battığında kriz olur, döviz 100 lira olduğunda kriz olur. Şu an yaşadığımız şey kriz değil, halkı yavaş yavaş tüketen bir buhran" ifadelerini kullandı.
Mehmet Şimşek yönetimindeki programın temel amacının enflasyonla mücadele değil, geçmişteki hataların (NAS ve KKM dönemi) zararlarını telafi etmek olduğunu savundu.
Korkutan Senaryo: Petrol 150 Dolar Olabilir!
Küresel risklerin Türkiye üzerindeki etkisine dikkat çeken Yeşilada, İran merkezli gerilimin enerji piyasalarını sarsacağını iddia etti:
"Dünyada sadece 4 ila 6 haftalık petrol stoğu kaldığı konuşuluyor. Brent petrol 150 dolara doğru gidecek. Yatırımcılar yapay zeka illüzyonuyla bir optimizme kapıldı ama gerçekler çok daha sert. Bu maliyet artışları karşısında Türkiye’de enflasyonun yüzde 35-40 bandına oturması bile mucize olur."
Eğitimde Çöküş: "Gelecekteki İş Gücünü Kaybettik"
Yeşilada, ekonomik yıkımın sadece cüzdanları değil, Türkiye’nin geleceğini de vurduğunu söyledi. Ortaokul ve lisede okul terk oranlarının korkunç boyutlara ulaştığına dikkat çekerek, "Lise öğrencilerinin üçte birini kaybetmişiz. Bu çocuklar ya merkezin altı kayıtsız sektörlere ya da daha kötüsüne itiliyor. Aileler artık çocuğu okula gönderme maliyetini karşılayamıyor" dedi.
Borsa Yatırımcısına "Kaçın" Uyarısı!
Borsadaki 15.000 puanlık rekorları "çaylak bireysel yatırımcı hareketi" olarak niteleyen Yeşilada, sert bir uyarıda bulundu:
"Piyasaları profesyonelce bilmiyorsanız bu fiyattan satın. Şirket karlarının yüzde 105 artacağı senaryosu inandırıcı değil. 12 aylık hedef değer 17.000 puan ve artık hiçbir prim kalmadı. Faizlerin inmeyeceği bir ortamda borsada beklemek büyük risk."
"Erdoğan Popülizme Teslim Olabilir"
Anketlerde AK Parti oylarının gerilediğini belirten Yeşilada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önünde iki yol olduğunu söyledi: "Ya asgari ücrete zam, yeni vergi ve prim afları gibi popülist taleplere teslim olacak ya da halkın buhranı unutması için siyasi operasyonlara ve dış politika hamlelerine ağırlık verecek.
Ancak mevcut bütçeyle vaat edilen 'lojistik merkezi' veya 'Dubai olma' hayalleri gerçekçi değil."
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.