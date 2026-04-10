Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden biri olarak kabul edilen tekstil sektörünün geleceğine dair çarpıcı ve tartışma yaratacak açıklamalarda bulundu. Yeşilada, Türkiye'nin düşük katma değerli üretim modelinde artık rekabet şansının kalmadığını belirterek, sektörün devlet eliyle suni olarak ayakta tutulmasına karşı çıktı.

"BANGLADEŞ İLE REKABET ŞANSIMIZ YOK"

Yeşilada, Türkiye'nin maliyet yapısı ve ekonomik hedefleri doğrultusunda tekstilde ısrar etmenin rasyonel olmadığını savundu. Özellikle iş gücü maliyetlerinin düşüklüğüyle öne çıkan ülkeleri işaret ederek Yeşilada, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de tekstil kurtarılamaz, kurtarılması da gerekmiyor. Bizim artık Bangladeş gibi halkının %90'ı aç gezen ülkelerin ürettiği ürünlerde rekabet şansımız yok."

Yeşilada’ya göre; Türkiye'nin orta gelir tuzağından kurtulması için bu tip düşük teknoloji ve yoğun emek isteyen sektörlerden, daha yüksek katma değerli alanlara geçiş yapması bir zorunluluk.

VERİMLİLİK VE YATIRIM ELEŞTİRİSİ

Sektör temsilcilerinin sık sık dile getirdiği kredi ve destek taleplerine de değinen Yeşilada, geçmişte sağlanan imkanların doğru değerlendirilmediğini iddia etti. Kredi Garanti Fonu (KGF) üzerinden dağıtılan devasa kaynakların modernizasyon yerine başka alanlarda kullanılmış olabileceğine dikkat çekerek, "Kredi garanti fonunda milyarlar dağıtıldı. Niye verimliliğe yatırım yapmadınız?" dedi.

Yeşilada’nın bu çıkışı, sanayicinin teknolojik dönüşüm ve inovasyon yerine düşük kur ve ucuz kredi beklentisine girmesine yönelik bir eleştiri olarak nitelendirildi.

SEKTÖRDE DÖNÜŞÜM MÜ, İFLAS MI?

Yeşilada’nın analizine göre, tekstil sektörünün mevcut yapısıyla devam etmesi ekonomik bir yük teşkil ediyor. Yeşilada, Türkiye’nin artık "ucuz iş gücü deposu" olma vizyonundan sıyrılması gerektiğini savunurken, kaynakların verimliliği düşük sektörlerden çekilip geleceğin teknolojilerine aktarılması gerektiğinin altını çiziyor.