Ekonomist Atilla Yeşilada katıldığı bir programda, Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik ve siyasi tabloya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yeşilada, ani ve sert bir ekonomik kriz beklemediğini, bunun yerine yavaş çekim bir bunalım dönemine girildiğini ifade etti.

Durumu “kalp krizi” ve “demans”a benzeten deneyimli ekonomist, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Kriz iyi bir şeydir. 2001 krizinde iki sene acı çektik ama arkasından 10 sene patladık gittik. Ancak şu an yaşadığımız şey kriz değil. Adeta bir psikolojik takıntı, demans gibi. Toplum olarak IQ’da düşüş olduğunu düşünüyorum. Yeterince protein alamıyoruz, beslenemiyoruz. Umutsuzluk gösteri ve direniş yerine, insanların siyasetten ve toplumsal hayattan çekilip evlerine kapanmasıyla sonuçlanıyor.”

Atilla Yeşilada, Türkiye’nin ilginç bir ülke olduğunu vurgulayarak, umutsuzluğun protesto yerine içe kapanma şeklinde kendini gösterdiğini belirtti.