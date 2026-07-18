Mesele Ekonomi YouTube kanalında iç talep ve tüketim endekslerindeki daralmayı değerlendiren ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, Türkiye'deki devasa altın mevduatlarının iç tüketime yansıması konusundaki iddialara doğrudan açıklık getirdi. Merkez Bankası'nın altındaki gerileme üzerinden kurduğu tüketim teorisini eleştiren Yeşilada, sahadaki gerçek harcama pratiklerini kendi alıntılarıyla ortaya koydu.
Atilla Yeşilada ezber bozdu: Altını olanlar fiyatı yükselince ne yapıyor?
Ekonomist Atilla Yeşilada, Mesele Ekonomi YouTube mecrasında Türkiye'deki altın yatırımları ve tüketim eğilimleri arasındaki ilişkiyi masaya yatırdı. Merkez Bankası'nın "altındaki düşüş iç tüketimi yavaşlatıyor" yaklaşımına sert bir dille karşı çıkan Yeşilada, yatırımcının yöneldiği sektörü açıkladıZüleyha Öncü
"Merkez Bankası'nın O Topa Girmesine Çok Şaşırdım"
Programda, Bloomberg'ün tüketim malı alma eğilimindeki yüzde 5'lik daralma verilerini ve iç talepteki gevşemeyi yorumlayan Atilla Yeşilada, altındaki düşüşün bu yavaşlamada bir payı olup olmadığı sorusuna net bir alıntıyla yanıt verdi:
"Altındaki düşüş altının servet etkisi... Merkez Bankası bile girdi o topa. Şarkı tersten mi çalışıyor? Yok öyle bir şey ya, boşuna konuştular yani... Çok ciddi altın mevduatı var toplumda ama altının servet etkisi yüzde 10 civarındadır. Yani altının fiyatı 100 dolar düşse bunun servet etkisi 10 dolar olur. İnsanların, özellikle Türkiye'de kafalardaki hesaplar böyle çalışmıyor."
Merkez Bankası'nın bu ekonomi teorisini Türkiye piyasasına uyarlama çabasına şaşırdığını gizlemeyen Yeşilada, "Ben Merkez Bankası'nın o topa girmesine çok şaşırdım açıkçası" ifadelerini kullandı.
"Altın Fiyatı Yükseldiğinde Derhal Konuta Geçiş Var!"
Türk insanının altını günlük bir harcama aracı olarak görmediğini, aksine büyük varlık transferleri için bir basamak olarak kullandığını belirten Yeşilada, bu durumu dünyadaki diğer örneklerden ayıran şu çarpıcı sözlerle özetledi:
"Yani benim bankadaki altınımın değeri düştü diye ben tüketimimi azaltmıyorum. Altın fiyatı yükseldiğinde derhal konuta geçiş var. Bu çok ilginç bir şey, dünyanın başka bir yerinde görmüyoruz. Normalde insanlar böyle bir durumda tasarruf oranlarını azaltırlar.
Bizde derhal konut almaya veya araba almaya yöneliyorlar. Ama gidip restorana gitmiyorlar. Yok... Ben altın fiyatına bakıp benim bankadaki param 100 bin liradan 150 bin liraya çıktı diye gidip tüketim yapmıyorum."
"Servet Ediniyorsun, Başka Bir Servet Kalemine Çeviriyorsun"
Altın fiyatlarındaki dalgalanmanın genel harcama eğilimlerini kökten değiştirmeyeceğini, ancak otomotiv ve emlak gibi lokomotif sektörlerdeki hareketliliği doğrudan tetikleyebileceğini ifade eden Yeşilada, konuşmasını şu alıntıyla tamamladı:
"Konu spesifiğinde belki de biraz otomotivde etkisi var diyebiliriz altın fiyatının tabii. Çünkü yani yükseldiğinde servet ediniyorsun, onu başka bir servet kalemine çeviriyorsun.
Bu tamam, bu anlaşılabilir bir şey. Çünkü yine tasarruf yapıyorsun ama başka şekilde yapıyorsun; ama kesinlikle tüketim sonuçlarını etkilemiyor."
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