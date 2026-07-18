Atilla Yeşilada ezber bozdu: Altını olanlar fiyatı yükselince ne yapıyor?

"Altındaki düşüş altının servet etkisi... Merkez Bankası bile girdi o topa. Şarkı tersten mi çalışıyor? Yok öyle bir şey ya, boşuna konuştular yani... Çok ciddi altın mevduatı var toplumda ama altının servet etkisi yüzde 10 civarındadır. Yani altının fiyatı 100 dolar düşse bunun servet etkisi 10 dolar olur. İnsanların, özellikle Türkiye'de kafalardaki hesaplar böyle çalışmıyor."