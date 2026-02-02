Pek çok yatırımcı elindeki varlıkları değerlendirmek için farklı yatırım araçlarına yöneliyor. Bunların başında ise son günlerde 8 bin TL seviyelerini aşan gram altın oldu.

FED’in etkisiyle sert yükselişler yaşayan altında ise son günlerde yaşanan düşüş ile 7 bin 400 TL’ye kadar bir düzeltme oldu. Altına dair pek çok yatırımcı farklı yorumlarda bulunuyor.

YEŞİLADA'DAN GRAM ALTIN UYARISI

Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, YouTube kanalında altının gidişatına dair çarpıcı ifadelerde bulundu. ‘Altın artık almayın’ diyen Atilla Yeşilada, uzun vade altın yatırımını tavsiye etti.

Yeşilada, “Uzun vadede altın çok kıymetli bir ürün ve herkesin portföyünde muhakkak bulunması lazım. Ama malın peşinden koşmayın. Bırakın mal size gelsin ve açıkçası da kısa vadede prim yapmasını beklemeyin” dedi.

BORSA İÇİN YEŞİLADA 'ÇOK UCUZ' DEDİ

Borsa İstanbul’da son günlerde yabancı yatırımcının ilgisi ise dikkat çekiyor. 13 bin 838 puan seviyelerine gelen Borsa 100 içinde konuşan Yeşilada, araştırmalarına dair bilgileri paylaştı.

Yeşilada, “Sene sonu için hedef 16.500 18.000 puan arasında bir yerlerde. Yabancılar şu anda Türk borsasının çok ucuz olduğunu görüyorlar ve hızla fiyatları bu seviyeye itebilirler” ifadelerini kullandı.

Not: Haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.