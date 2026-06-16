Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, YouTube yayınında izleyicileriyle buluşarak Türkiye ve dünya gündemindeki makroekonomik gelişmeleri çarpıcı alıntılar ve analizlerle değerlendirdi. ABD ile İran arasında yaklaşık "bir hafta 10 gündür" süren gerilimin ardından, "iki tarafın dün itibariyle açık bir metin üzerinde mutabakat sağladığını" ve "19'unda imza atılacağını" belirten Yeşilada, bu barış adımının küresel piyasalarda "zincirleri kıracak" bir ralli başlatacağını öngördü.
Atilla Yeşilada altının geleceği seviyeyi açıkladı
Ekonomist Atilla Yeşilada, ABD ile İran arasında sağlanan ve 19'unda imzalanacak barış mutabakatının ardından küresel ve yerel piyasalarda kartların yeniden dağıtılacağını söyledi. Petrol fiyatlarının 60 dolara kadar gerileyebileceğini belirten Yeşilada, altın fiyatları hakkında da öngörüde bulunduZüleyha Öncü
"Savaşın Başladığı Noktaya Geri Döndük: Trump Savaşmak İstemiyor"
Ortadoğu'daki uzlaşıyı askeri değil, tamamen ekonomik ve siyasi bir zorunluluk olarak okuyan Yeşilada, şu ifadeleri kullandı:
"Savaşın başladığı noktaya geri döndük. Hiçbir sorun çözülmedi. Ama şunu görmüş olduk: Trump artık savaşmak istemiyor. Önünde çok zorlu bir ara seçim var. Petrol fiyatlarının yüksek olmasına müsaade edemez. Bu yüzden Amerika'nın İran'a saldırısını devre dışı bırakabiliriz. Böyle bir şey olmayacak."
Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağını ancak eskisi gibi tamamen bedelsiz bir geçiş olmayacağını savunan Yeşilada, "İran çok açık bir şekilde belli etmese de bir şekilde tazminatını alacaktır geçen gemilerden. Dolayısıyla petrol ve doğalgaz akışı gerçekleşecek" dedi. Ancak bu durumun spot piyasalarda hemen devasa bir ucuzluk yaratmayacağını, tesislerin tamirinin 1 ila 3 yıl sürebileceğini ve kış aylarında doğalgaz fiyatlarının yeniden yükselebileceğini ekledi.
Yapay Zekada "Volkan Patlaması": SpaceX ve OpenAI
Borsalardaki teknoloji rallisinin henüz bitmediğini, aksine 2-3 yıl sürebilecek ve Amerikalıların "meltup" dediği bir volkan patlaması gibi yukarı yönlü hareket edeceğini söyleyen Yeşilada, değerlemelerin artık bir anlam taşımayacağını belirtti. Piyasaya yeni teknoloji devlerinin geleceğini müjdeleyen ekonomist, "OpenAI ve Anthropic piyasaya gelecek. Arkasından toplam piyasa değerleri 100 milyar veya 50 milyarla ölçülebilecek olan bir dizi şirketin halka arz edildiğini göreceğiz" dedi.
SpaceX halka arzı için "balon" nitelendirmesi yapan Yeşilada, "Bir şirketi kendi tahmini olan gelirlerinin 100 misli fiyata satarsan bu balondur abi, başka açıklaması yok. Ama tematik bir yatırım, insanlar Elon Musk'a yatırım yapıyor" dedi. Ayrıca Bitcoin'deki düşüşü yapay zeka ve kuantum bilgisayarların blockchain şifreleme teknolojisini (kriptografi) kırma riskine bağlayarak, Bitcoin'in geçmişteki 120 bin dolarlık zirvesini bir daha göremeyeceğini iddia etti.
"Türkiye'ye Abartılı Bir Hikaye Yazılabilir, Merkez Bankası Faiz İndirecek"
Yabancı fonların petrol şoku ve siyasi nedenlerle Türkiye'den uzak durduğunu ancak barışla birlikte bu durumun tamamen tersine döneceğini belirten Yeşilada, iç piyasaya yönelik oldukça iyimser bir tablo çizdi:
"Abartılı bir Türkiye hikayesi yazılabilir. Yani Türkiye belki de 6-7 yıldır görmediği boyutta sıcak para akımına şahit olabilir. O zaman Merkez Bankası faiz indirir. Bir sonraki toplantısı 13 Temmuz'da zannederim. Küçük adımlarla başlamasını beklerim, belki bir 100 puan olabilir ama artık faizleri burada tutmanın bir anlamı kalmadı."
Ekonomide büyüme beklentilerinin yüzde 2'nin altından yeniden yüzde 3 seviyelerine çıkacağını ve tekstil gibi sektörlerde istihdama geri dönüş olacağını iddia eden Yeşilada, "Kur krizi bekleyenler büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Kurda hiçbir değişiklik olmayacak. Türk Lirası değerlenmeye devam edecek" dedi. Mehmet Şimşek'in bütçe performansını da överek, "Mayıs nakit bütçe açığı açıklandı. Geçen seneye göre yüzde 33 civarında daralmış. Mehmet Şimşek'in artık faydalı olduğunu inkar etmek çok güç olacak" yorumunu yaptı.
Konuşmasında altının ons fiyatı ve Merkez Bankalarının altın politikaları hakkında Atilla Yeşilada şu değerlendirmeleri yapıyor:
"Altın düştü. Şimdi tabii savaşın bitmesi barışla birlikte tekrar belki bugün sert bir yükseliş yaptı ama beklemek lazım. Ons serini nasıl görüyorsunuz altının? Ya günlük hareketlere bakmamak lazım. Yani 5600'den buralara geldik. Altın 5.000'e kadar yükselebilir. Ondan sonra bir yere gidebileceğini pek düşünmüyorum şahsen."
"Altın bütün bu dönemde çok kötü bir sınav verdi. Güvenli liman olamadı. Eğer böyle artık Dünya Savaşı'na yaklaştığımızın iddia edildiği dönemlerde dahi altına talep çıkmazsa ne zaman çıkacak? Ayrıca dediğim gibi ben İran'da kalıcı bir barış sağlansa bile faizlerin çok çabuk düşeceğine inanmıyorum. Dolayısıyla yatırımcılar altını portföylere koyacaklar ama çok fazla bir katkı yapacaklarını zannetmiyorum."
Yeşilada ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) altın stratejilerini de eleştiriyor:
"Bence Çin Merkez Bankası ve Türkiye Merkez Bankası gibi altın meraklısı merkez bankaları da önemli bir ders aldı. Biz Türkiye'nin TCMB'nin altının yeniden değerlenmesi nedeniyle ne kadar rezerv kaybına uğradığını her gün tartışıyoruz. Kimse Çin'in rakamlarına bakmıyor. Onlar tamamen ayvayı yemiş durumda. Dolayısıyla merkez bankalarının ancak çok düşük fiyatlarda ve sınırlı bir taleple geleceğini düşünüyorum."
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