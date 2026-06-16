Atilla Yeşilada altının geleceği seviyeyi açıkladı

"Savaşın Başladığı Noktaya Geri Döndük: Trump Savaşmak İstemiyor"

Ortadoğu'daki uzlaşıyı askeri değil, tamamen ekonomik ve siyasi bir zorunluluk olarak okuyan Yeşilada, şu ifadeleri kullandı:

"Savaşın başladığı noktaya geri döndük. Hiçbir sorun çözülmedi. Ama şunu görmüş olduk: Trump artık savaşmak istemiyor. Önünde çok zorlu bir ara seçim var. Petrol fiyatlarının yüksek olmasına müsaade edemez. Bu yüzden Amerika'nın İran'a saldırısını devre dışı bırakabiliriz. Böyle bir şey olmayacak."

Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağını ancak eskisi gibi tamamen bedelsiz bir geçiş olmayacağını savunan Yeşilada, "İran çok açık bir şekilde belli etmese de bir şekilde tazminatını alacaktır geçen gemilerden. Dolayısıyla petrol ve doğalgaz akışı gerçekleşecek" dedi. Ancak bu durumun spot piyasalarda hemen devasa bir ucuzluk yaratmayacağını, tesislerin tamirinin 1 ila 3 yıl sürebileceğini ve kış aylarında doğalgaz fiyatlarının yeniden yükselebileceğini ekledi.