ABD ve İran arasındaki savaş gerilimi sonrası petrol ve enerji fiyatlarındaki artış güvenli liman tarafında olan altında çıkışlara neden oldu. Pek çok ülke altından çıkarak dövize kaydı. Bu noktada altın tarafında pazartesi günü yüzde 9’a yaklaşan bir düşüş yaşanmıştı.
Atilla Yeşilada: Altın feci dayak yiyecek
Atilla Yeşilada’dan ezber bozan bir analiz geldi. Yeşilada, artan enerji maliyetlerinin FED’i faiz artışına zorlayacağını ve altının daha fazla değer kaybedeceğini öngördü. Yeşilada, "Altın daha bayağı dayak yiyecek; bu seviyelerden alım yapmak büyük bir risk" uyarısında bulundu.Derleyen: Süleyman Çay
Ons altın 5 bin dolar seviyelerinde 4 bin dolar sınırına kadar geriledi. Son olarak altın tarafı ABD tarafından gelen ateşkes ve antlaşma sözleriyle yeniden yükselişe geçirdi. Ons altın 4 bin 500 dolara kadar yükseliş gösterdi. Kapalıçarşı altın tarafında düşüş sonrası pek çok vatandaş alım pozisyonunda olurken kuyumcularda bazı altınların tükenmesi dikkat çekmişti.
Öğlen saatlerinde ise Kapalıçarşı altın tarafında yüzde 2’lik bir kayıp olması dikkat çekti. Altın tarafında yaşanan düşüş sonrası petrol fiyatı ise 102 dolar seviyelerine geldi. Altın tarafında yaşanan dalgalanmalara dair ünlü ekonomist Atilla Yeşilada YouTube kanalında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Yeşilada toplum geliri en yetersiz kesimin iki kuruş parasıyla para kazanabileceğini düşündüğünü belirterek, şunları dile getirdi:
“Altın düştü ‘alayım yükselir yarın satarım’ diyor. Hiçbir şansın yok. Ben de altının nereye gideceğini bilemem. FED’de bilemez. Paranı kaybetmek için yapıyorsun. Bu bir çılgınlık. Türkiye muhakkak paradan para kazanma huyundan vazgeçmeli. Senede 15 bin dolar kazanan bir insanın ne VİOK'ta ne FOREX'te ne altında ne de Bitcoin'de düzenli olarak para kazanmasına imkan yok. Böyle bir şey dünyada keşfedilmedi. Altına gelirsek altın daha bayağı dayak yiyecek.”
Manzaranın artık tamamen değiştiğinin altını çizen Yeşilada, “İMF'nin çok kaba bir hesabı var. Başladığı gün itibaren savaşın petrolde her 10 dolar artış enflasyonu 0,4 yükseltiyor. Petrol 40 dolar arttı. Yüzde 16 enflasyon artar. Bizim için hiçbir şey değil. Ama Amerika'da 2.9 çekirdek enflasyonun bunun üstüne 16 daha girerse Fed faiz arttırmak zorunda kalır” dedi.
FED tarafından gelecek bir faiz kararı ile altının para kazandırmayacağının altını çizen Yeşilada, “İnsanlar 2 haftada yüzde 11 para kaybetmişlerse dolar bazında bir daha o mala dokunmazlar çok uzun süre. Dolayısıyla altında hiçbir hareket olmayacak” ifadelerini kullandı.
Ons altın: 4 bin 436 dolar
Brent Petrol: 102,37 dolar
Gram altın(Serbest piyasa): 6 bin 312 TL
Gram altın(Kapalıçarşı-satış):6 bin 697 TL
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.