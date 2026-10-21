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Kaynak: AA

FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, UEFA Konferans Ligi kapsamında İspanya temsilcisi Getafe ile İsviçre ekibi Lugano'nun karşı karşıya geleceği müsabakada görev yapacak. Yarın oynanacak karşılaşmada düdük çalacak isim Karaoğlan olacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, mücadelenin İspanya'nın Getafe kentindeki Coliseum Stadı'nda gerçekleştirileceği bildirildi. Türkiye saatiyle 19.45'te başlayacak maçta Karaoğlan'ın yardımcı hakemlik görevlerini Ceyhun Sesigüzel ve Murat Altan üstlenecek.

Karşılaşmada Mehmet Türkmen dördüncü hakem olarak sahada bulunacak. Video Yardımcı Hakem (VAR) görevini Onur Özütoprak, AVAR görevini ise Erkan Engin yürütecek.