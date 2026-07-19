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Kaynak: DHA

İstanbul’un Başakşehir ilçesinde, ağaçlık alanda çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından söndürüldü. Olay, saat 15.30 sıralarında Ziya Gökalp Mahallesi'nde, Atatürk Olimpiyat Stadı'nın karşısında bulunan ağaçlık alanda meydana geldi.

İddiaya göre yangın, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin attığı torpil nedeniyle çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

EKİPLERİN ÇALIŞMASIYLA SÖNDÜRÜLDÜ

Alevlerin yayıldığı alanda karadan müdahalede güçlük yaşayan itfaiye ekipleri, yangına havadan da müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.