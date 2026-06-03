Usta öğretici Çiğdem Erdoğan, deri atıklarını yeniden değerlendirerek hem “Sıfır Atık” anlayışına katkı sağladıklarını hem de Samsun’un önemli simgelerini sanatla buluşturduklarını ifade etti.

Samsun İlkadım Halk Eğitimi Merkezi ve Olgunlaşma Enstitüsü kursiyerlerinin hazırladığı el emeği ürünler sergilendi. Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen etkinlikte, yıl boyunca üretilen çalışmalar vatandaşların ilgisine sunuldu. Kurulan stantlarda el sanatlarından geri dönüşüm projelerine, giyim ürünlerinden dekoratif tasarımlara kadar birçok farklı eser yer aldı. Programda halk oyunları gösterileri de etkinliğe renk kattı. Sergide en çok dikkat çeken çalışmalar arasında geri dönüştürülmüş deri ürünleri oldu. Yıldıray Çınar Kültür Merkezi’nde usta öğretici olarak görev yapan Çiğdem Erdoğan, İlkadım Belediyesi iş birliğiyle geri dönüşüm temalı bir proje yürüttüklerini belirtti.

Erdoğan, atık derilerden çanta, pano ve deri montlardan yastıklar ürettiklerini söyledi. Emine Erdoğan’ın öncülüğünde yürütülen Sıfır Atık Projesi’ne destek vermeyi amaçladıklarını belirten Erdoğan, projeyle çevre bilincini canlı tutmak istediklerini ifade etti. Kendi alanı olan kösele deri işçiliğini kullanarak atık malzemeleri yeniden değerlendirdiğini aktaran Erdoğan, Samsun’un simgelerini yansıtan çalışmalar da ortaya koyduklarını dile getirdi. Amazon Kadını, Onur Anıtı, Bandırma Vapuru ve Tütün İskelesi’nin yer aldığı bir tablo hazırladıklarını söyleyen Erdoğan, eski bir koltuğu bile yeniden kullanıma kazandırdıklarını ekledi.

Etkinliğe katılan Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar ise halk eğitimi merkezlerinin toplumun her kesimine hitap ettiğini belirtti. Ağar, yıl boyunca üretilen çalışmaların vatandaşlarla buluşturulmasının amaçlandığını, kursların tanınırlığını artırarak daha fazla kişiyi bu faaliyetlere teşvik etmeyi hedeflediklerini ifade etti. 7’den 77’ye herkesin bu kurslardan faydalanabileceğini vurguladı.

Sergi, gün boyunca ziyaretçilere açık kaldı ve yoğun ilgi gördü.