ARF BİO Yönetim Kurulu Başkanı Melih Arslan, şirketlerinin halka arz sürecini Yeniçağ TV’de Yeniçağ ekonomi yazarı Remzi Özdemir’e anlattı.

ARF BİO'nun yönetim kurulu başkanı Melih Arslan'ın açıklamaları şu şekilde:

"BİYOGAZ TESİSİNİN YATIRIMINI ÖZ KAYNAĞIMIZLA YAPTIK"

"Şimdi şöyle halka arz fikri bugün çıkmadı. Biz 5 yıllık sürekli 5 yıllık business planlarla hareket eden bir şirketiz.

2015'te 2016'da tesis yatırımına başladığımızda zaten 5 yıllık planlamamız içerisinde öncelikle yatırımları öz kaynakla yapmamız, ilk başlangıç yatırımlarını daha sonra da bir girişim sermayesi yatırım fonu kurarak şirketi fonlaştırmamız planların içerisindeydi.

İki aşamalı bir plandı bu. Önce Girişim Sermayesi yatırım fonunu kurmak. Sonra o fonla yine fondan ihraç yaparak eee bir nevi kısmi bir kurumsala açılma gibi.

Daha sonra da yine o fondan yaptığımız ihraçla eee sermaye artırımına gidip şirketin öz kaynaklarıyla yatırımına devam etmesiydi. Ki biz bunu böyle uyguladık. Önce biyogaz tesisinin yatırımını öz kaynağımızla yaptık."