Kulüp tarafından yapılan duyuruda, sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Ernesto Valverde’nin yerine göreve başlayacak Terzic ile 30 Haziran 2028’e kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.

Teknik direktörlük kariyerine başlamadan önce Borussia Dortmund ve Beşiktaş’ta yardımcı antrenör olarak görev yapan Terzic, daha sonra Borussia Dortmund’un başına geçti.

43 yaşındaki teknik adam, Alman ekibiyle Almanya Kupası’nı kazanırken, 2023-2024 sezonunda takımını UEFA Şampiyonlar Ligi finaline taşıma başarısı gösterdi.

Bu sezon 34 haftası tamamlanan LaLiga’da 44 puan toplayan Athletic Bilbao, 8. sırada yer aldı.