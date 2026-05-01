Athena Gökhan’dan Cimbom’a meşaleli yanıt

Fenerbahçeli kimliğiyle tanınan Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, olaylı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından gazeteci Fatih Altaylı’nın YouTube yayınında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Karşılaşmayı deplasman tribününde sarı-lacivertli taraftarlarla birlikte takip eden Özoğuz, hem kendisiyle ilgili iddialara yanıt verdi hem de tribün atmosferine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.
Derleyen: Gül Devrim Koyun
"MEŞALELER ATILDIĞINDA BEN ORADA BİLE DEĞİLDİM"
Derbi öncesinde Fenerbahçeli taraftarların stadyuma soktuğu meşalelerle poz vermesi üzerine sosyal medyada hedef gösterilen Özoğuz, "Meşaleleri stadyuma o soktu" iddialarına ve hakkında başlatılan 6222 sayılı kanun kampanyasına açıklık getirdi. Futbolda şiddetin korkunç bir şey olduğunu vurgulayan sanatçı, “Meşaleler rakip tribüne atıldığında ben orada yoktum. Maçın 70. dakikasında polisten izin alarak stadyumdan çıkmıştım” diyerek kendisini savundu.
"GALATASARAY ÇOK İYİ FUTBOL OYNUYOR"
Galatasaray karşıtı olduğu yönündeki eleştirileri reddeden Gökhan Özoğuz, sarı-kırmızılı ekibin sahadaki performansını takdir ederek, “Galatasaray çok iyi futbol oynuyor” ifadesini kullandı.
Futbolun bir tutku olduğunu belirten sanatçı, “Bir taraftar hayatında bir kez bile deplasmanda derbiye gitmediyse futbolu tam yaşamamıştır” diyerek deplasman kültürünün önemine dikkat çekti.
KÜFÜRLÜ BESTEYE ŞAŞIRTAN YORUM: "BENİM İÇİN ŞEREFTİR"
Galatasaray tribünlerinin kendisine ve Uğur Dündar’a yönelik hazırladığı küfürlü besteyi değerlendiren Özoğuz, bu durumu futbolun bir parçası olarak gördüğünü belirtti:
“Aslantepe’nin içinde kimsenin küfür etmediğini düşünebilir miyiz? Uğur Dündar’a, bana yapılan besteler var… Benim için şeref. Ben futbolu böyle seviyorum. Fenerbahçeliler yazar, diğerleri söyler. Yoksa oturup çekirdek çitleyelim. Bunlar olmadan futbolun keyfi yok.”
"GALATASARAY DÜŞMANI DEĞİLİM"
Sosyal medyadaki tepkilerin aksine bir "Galatasaray düşmanı" olmadığını ifade eden Athena Gökhan, tribünlerdeki atışmaların ve rekabetin dozunda olduğu sürece futbolun ruhunu beslediğini savundu.
Fatih Altaylı’nın programındaki samimi açıklamalarıyla dikkat çeken sanatçı, futbolun birleştirici ve eğlenceli yanına odaklanılması gerektiğini belirterek sözlerini noktaladı.