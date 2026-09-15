Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

İsrail ordusu, Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin farklı noktalarında sivil yerleşim yerlerini ve sivilleri hedef almaya devam ediyor. Düzenlenen son saldırılarda iki Filistinli yaşamını yitirirken iki kişi de yaralandı.

SİVİLLERE İHA VE SİLAHLI SALDIRI

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Gazze kentine bağlı Şeyh İclin bölgesinde yolda yürüyen siviller İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracı (İHA) tarafından hedef alındı. Saldırıda bir kişi hayatını kaybederken iki kişi yaralandı.

Bir diğer saldırı ise Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinde yaşandı. Halave Mülteci Kampı'ndaki sivil yerleşim yerlerine İsrail askerlerince açılan ateş sonucu 65 yaşındaki Salih Ramazan ed-Debur hayatını kaybetti.

MÜLTECİ KAMPLARINA TOPÇU VE ZIRHLI ARAÇ TACİZİ

Öte yandan İsrail ordusunun Gazze kentine yönelik topçu atışlarını sürdürdüğü, Bureyc Mülteci Kampı'na ise zırhlı araçlardan ateş açıldığı bildirildi. Bu saldırılarda can kaybı veya yaralanma olup olmadığına ilişkin net bir bilgiye ulaşılamadı.

ATEŞKESTEN BU YANA BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana İsrail saldırılarında 1375 kişi yaşamını yitirdi, 4 bin 686 kişi yaralandı. Enkaz altından ise 831 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlenen toplam saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73 bin 789'a, yaralı sayısı ise 174 bin 798'e yükseldi.