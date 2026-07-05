Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Lübnan resmi haber ajansı NNA’ya göre, İsrail ordusu ülkenin güneyindeki Nebatiye iline bağlı Deyr Seryan beldesini topçu atışlarıyla hedef aldı. Saldırıda can kaybı ya da hasara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

BEYRUT SEMALARINDA İHA HAREKETLİLİĞİ

Saldırının ardından İsrail’e ait İHA’ların Beyrut ve güney banliyöleri üzerinde alçak irtifada uçuş gerçekleştirdiği aktarıldı. Yaşanan gelişmeler, bölgede ateşkesin kırılganlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Söz konusu saldırı, Lübnan ile İsrail arasında 26 Haziran’da ABD arabuluculuğunda imzalanan çerçeve anlaşmasına rağmen gerçekleşti.

ÇEKİLME SÜRECİ 3 HAFTA SÜREBİLİR

İsrail basınında yer alan iddialara göre, İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyinde belirlenen pilot bölgelerden çekilerek kontrolü Lübnan ordusuna devretmesi 3 haftayı bulabilir.

Ateşkesi Denetleme Komitesi Başkanı ABD’li General Joseph Clearfield’in İsrail’i ziyaret ettiği ve çekilme planlaması için önümüzdeki hafta yeniden bölgeye geleceği belirtildi. İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in de çekilme planlarını kabineye sunmasının beklendiği ifade edildi.

ORTAK DENETİM MEKANİZMASI İDDİASI

İki ülke arasında ateşkesin uygulanmasına yönelik ortak bir denetim mekanizması kurulmasının planlandığı öne sürüldü. Söz konusu mekanizmanın, iki ülke arasında koordinasyonu sağlamasının yanı sıra Hizbullah’a yönelik adımların da bu kapsamda şekillendirileceği iddia edildi.

ABD’nin, hassas bilgilerin sızmasını önlemek amacıyla bu mekanizmada görev alacak isimleri onaylamasının beklendiği kaydedildi.

BÖLGEDEKİ GERİLİM SÜRÜYOR

İsrail ordusu, 2 Mart’ta başlattığı saldırılarla Lübnan’ın güneyinde birçok bölgeyi hedef almış, çatışmalar nedeniyle 1 milyondan fazla kişi yerinden edilmişti. Lübnan Sağlık Bakanlığı’na göre, saldırılarda 4 bin 303 kişi hayatını kaybetti.

ABD arabuluculuğunda yürütülen süreçte ateşkes farklı tarihlerde uzatılırken, son olarak 26 Haziran’da taraflar arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı. Ancak son saldırı, bölgede kalıcı barışın henüz sağlanamadığını bir kez daha ortaya koydu.