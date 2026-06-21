Bölgede silahların susması yönündeki küresel çağrılara ve diplomatik adımlara rağmen İsrail ordusunun hava unsurları, Lübnan topraklarındaki sivil ve yerleşim alanlarını hedef almaya devam ediyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, son saldırıların bilançosu ve detayları kamuoyuyla paylaşıldı.

SİVİL YERLEŞİMLER VE MÜLTECİ KAMPLARI HEDEF ALINDI

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, İsrail hava saldırıları iki ana bölgede yoğunlaştı:

Bekaa Bölgesi (Suhmur Beldesi): Bekaa'nın batısında yer alan Suhmur beldesine gerçekleştirilen hava saldırısında tam bir sivil faciası yaşandı. Saldırıda 1 çocuk, 1 kadın ve 2 yaşlı olmak üzere aynı aileden/bölgeden 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Sur Kenti (Raşidiye Bölgesi): Ülkenin güneyindeki tarihi Sur kentine bağlı Raşidiye bölgesinde (Filistin mülteci kampı yakınları) düzenlenen bir diğer hava saldırısında ise Filistin uyruklu 2 kişi yaşamını yitirdi.

İSLAMABAD MUTABAKATI'NIN HEMEN ARDINDAN GELDİ

Yaşanan bu kanlı saldırı, uluslararası kamuoyunda büyük bir şaşkınlık ve tepkiyle karşılandı. Çünkü saldırılar, İran ile ABD arasında Orta Doğu'daki tansiyonu düşürmek amacıyla varılan tarihi uzlaşmanın hemen ardından gerçekleşti.

İSLAMABAD MUTABAKATI SÜRECİ:

14 Haziran: İran ve ABD, Pakistan’ın ara buluculuğunda yürüttükleri gizli ve yoğun müzakereler sonucunda, bölgedeki savaşın durdurulmasını ve krizlerin masa başında çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardı.

18 Haziran: Söz konusu "İslamabad Mutabakatı", İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda resmen imzalanarak yürürlüğe girdi.

MUTABAKAT NELERİ KAPSIYORDU?

İmzalanan bu tarihi metin; Lübnan da dahil olmak üzere bölgedeki tüm çatışmaların derhal sona erdirilmesini, Hürmüz Boğazı'nın güvenli bir şekilde ticarete açılmasını ve ABD'nin İran'a yönelik uyguladığı deniz ablukasının tamamen kaldırılmasını içeriyordu.

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

İslamabad Mutabakatı'nın hayata geçmesiyle birlikte tarafların; İran'ın nükleer programı, ambargoların kaldırılması ve kalıcı barışın tesisi için önümüzdeki günlerde 60 günlük kritik bir müzakere sürecine başlaması bekleniyordu. Ancak İsrail'in sahada ateşkese uymayarak Lübnan'da gerçekleştirdiği bu son katliam, masadaki diplomatik sürecin ve kırılgan ateşkesin geleceğini ciddi şekilde tehlikeye attı.