İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'da işgal altında tuttuğu alanlar dışında kalan ülkenin güneydoğusundaki bazı beldeler için saldırı tehdidi yaptı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Litani Nehri'nin hemen kuzeyinde yer alan 7 belde için sürgün emri çıkardı.

İsrail ordusunun işgal ettiği alanlar dışında kalan Meyfadun, Şukine, Yuhmur, Arnun, Batı Zawter, Doğu Zawter, Kfar Tebnit beldelerinde Hizbullah'a ait olduğunu iddia ettiği yapılara saldırı düzenleyeceği tehdidinde bulunan Adraee, belde sakinlerinin bölgeden en az bir kilometre uzaklaşmalarını istedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün akşam saatlerinde orduya Lübnan'a yönelik şiddetli saldırılar düzenlenmesi talimatı vermişti. Bunun üzerine İsrail ordusu Lübnan'ın Bazuriyye ve Semmaiye, Hırbet Silm, Sultaniyye, Hadasa ve Zebkin beldelerine hava saldırıları gerçekleştirmişti.