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Kaynak: AA

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde yürürlükte olan ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdü. Han Yunus ve Gazze kentlerine düzenlenen saldırılarda 1 Filistinli hayatını kaybetti, en az 2 kişi yaralandı.

HAN YUNUS’TA İHA SALDIRISI

Yerel kaynaklara göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde sivillerin bulunduğu bir noktaya İHA ile saldırı düzenledi. Saldırıda 1 kişi yaşamını yitirirken yaralıların da olduğu bildirildi.

Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'ne düzenlenen İHA saldırısında ise bir kadın yaralandı. Tel el-Heva Mahallesi'nde yerinden edilenlerin kaldığı çadıra ateş açılması sonucu da bir kadının yaralandığı aktarıldı.

BEYT LAHİYA’DA SİVİL YERLEŞİMLER HEDEF ALINDI

İsrail ordusunun ayrıca Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde sivil yerleşim yerlerine topçu atışı düzenlediği belirtildi.

ATEŞKESTEN BU YANA 1334 FİLİSTİNLİ ÖLDÜ

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail ordusunun saldırılarında 1334 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 400'den fazla kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze'ye Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise 73 bin 470 kişi hayatını kaybetti, 174 bin 500'den fazla kişi yaralandı.