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Kaynak: AA

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü saldırılarda yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son verileri kamuoyuyla paylaştı.

ATEŞKES DÖNEMİNDE 1417 CAN KAYBI

Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de 1417 kişi yaşamını yitirdi, 4 bin 964 kişi ise yaralandı. Aynı dönemde enkaz altından 834 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı bildirildi. Gazze'deki hastanelere son 24 saatte ise 2 ölü ve 11 yaralının getirildiği kaydedildi.

TOPLAM CAN KAYBI 74 BİN 18'E YÜKSELDİ

Açıklanan son verilere göre, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 74 bin 18'e, yaralı sayısı ise 175 bin 79'a ulaştı.

Sağlık yetkilileri, Gazze Şeridi genelinde yıkılan binaların enkazı altında halen binlerce cenazenin bulunduğunu aktardı.