ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından tarafların ateşkes sürecine girmesiyle birlikte gözler Tahran’dan gelecek açıklamalara çevrildi. İran Dini Lideri Mücteba Hamaney, ateşkes sonrası yaptığı ilk değerlendirmede dikkat çeken mesajlar verdi.

İslamabad’da yapılması planlanan görüşmeler öncesi konuşan Hamaney, İran’ın saldırıları unutmayacağını ve zararların karşılanması için adım atacağını vurguladı. Hamaney, “Ülkemize saldıranları affetmeyeceğiz. Her bir hasar ve hayatını kaybeden için tazminat talep edeceğiz” dedi.

Hamaney açıklamasında:

"Bugün ve Üçüncü Kutsal Savunma destanının bu noktasına kadar, kahraman İran milletinin bu alanda kesin zafer kazandığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

'Güçlü bir İran' elde etmek için, sevgili halkımızın son kırk gündür olduğu gibi varlığının devam etmesi şarttır. Düşmanla müzakerelerin duyurulmasının, sokaklarda bulunmanın gerekli olmadığı anlamına geldiği varsayılmamalıdır.

Tanım gereği askeri savaş alanında sessizlik dönemi gelmişse, meydanlarda, mahallelerde ve camilerde bulunma fırsatı bulan insanların görevi her zamankinden daha ağır görünüyor. Şüphesiz ki, meydanlardaki haykırışlarınız müzakereler sonucunda etkili oluyor.

Rabbimize, dönüşünü hızlandırması dileğiyle, en içten taziyelerimi sunuyorum. Hem müzakere arenasında hem de savaş alanında düşmana karşı kesin bir zafer için dualarınıza yürekten güveniyoruz.

Biz savaş istemedik ve istemiyoruz, ancak meşru haklarımızdan hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğiz ve bu bağlamda tüm direniş cephesini birleşik bir bütün olarak görüyoruz.

Tanrı'nın izniyle, suçlu saldırganların gitmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz. Her bir yaralanma için tazminat, şehitlerin kan bedeli ve bu savaşın gazilerinin kan parası için kesinlikle talepte bulunacağız. Ve Hürmüz Boğazı'nın yönetimini kesinlikle yeni bir aşamaya taşıyacağız.

İran'ın güney komşularına sesleniyorum: Bir mucizeye şahit oluyorsunuz, bu yüzden doğru görün ve anlayın, doğru yerde durun ve şeytanların sahte vaatlerinden şüphe edin. Kardeşliğimizi ve iyi niyetimizi göstermek için sizden uygun bir yanıt bekliyoruz; bu, ancak kibirlileri reddetmenizle gerçekleşecektir.

Beynin ve kalbin pencereleri olan kulaklarımızı, düşman tarafından desteklenen veya onlarla aynı safta yer alan medya kuruluşlarından korumak gereklidir. Ya bu medyayı tamamen kullanmayı bırakmalıyız ya da en azından sundukları her şeye büyük bir şüpheyle yaklaşmalıyız."