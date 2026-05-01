LÜBNAN’DA CAN KAYBI 2 BİN 600’Ü AŞTI

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 2 Mart 2026 tarihinde başlattığı yoğun hava saldırıları ve işgal operasyonlarının bilançosunu açıkladı. Yayınlanan son verilere göre, yaklaşık iki aylık süreçte hayatını kaybeden Lübnanlıların sayısı 2 bin 618’e yükseldi. Saldırılarda yaralananların sayısı ise 8 bin 94 olarak kayıtlara geçti.

SAĞLIK SİSTEMİ HEDEFTE: 103 SAĞLIK ÇALIŞANI ÖLDÜ

Çatışmaların en ağır darbeyi vurduğu alanlardan biri de sağlık sektörü oldu. Bakanlık verileri, saldırılar sonucunda ülkede 16 hastanenin doğrudan zarar gördüğünü ortaya koydu. Daha da trajik olanı, hayatını kaybedenlerden 103’ünün, zor şartlar altında görev yapan sağlık çalışanları olduğu belirtildi.

ATEŞKES UZATILDI ANCAK SİLAHLAR SUSMADI

Diplomatik cephede ise hareketli saatler yaşanıyor. ABD Başkanı Donald Trump, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve normal şartlarda sona ermesi beklenen 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurdu. Ancak bu duyuruya rağmen sahada tam bir sessizlik sağlanamadı. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki stratejik noktalara saldırıları sürerken, Hizbullah kanadından da bu saldırılara karşılık gelmeye devam ediyor.

GÖÇ DALGASI: 1 MİLYON KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ

İsrail'in 2 Mart’ta başlattığı işgal ve yoğun bombardıman, modern tarihin en hızlı göç dalgalarından birine neden oldu. Lübnan hükümeti, çatışmaların başlamasından bu yana evlerini terk etmek zorunda kalanların sayısının 1 milyonu aştığını açıkladı.