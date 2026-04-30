ATEŞKESİN GÖLGESİNDE İHA SALDIRISI: 12 ASKER YARALI

İsrail ile Hizbullah arasında varılan ve süresi uzatılan ateşkes mutabakatına rağmen, Lübnan-İsrail sınır hattında şiddetli çatışmalar yaşanmaya devam ediyor. Hizbullah, sabah saatlerinde Lübnan'ın güney bölgelerinden havalandırdığı insansız hava araçlarıyla (İHA), İsrail'in kuzeyindeki Shomera yerleşim birimi yakınlarında bulunan stratejik bir topçu mevzisini hedef aldı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan resmi açıklamada, nokta atışı saldırıda 12 askerin yaralandığı teyit edildi.

ATEŞKES KAĞIT ÜSTÜNDE Mİ KALDI?

İki taraf arasında 17 Nisan tarihinde başlayan ve başlangıçta 10 gün olarak öngörülen ateşkes, diplomatik çabalar neticesinde 17 Mayıs’a kadar uzatılmıştı. Ancak sahadaki gerçekler, masadaki kararlarla örtüşmüyor. İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyinde gerçekleştirdiği hava harekatları, sivil yerleşim yerlerindeki ev yıkımları ve sınır ihlalleri, ateşkesin her gün düzenli olarak delinmesine neden oluyor.