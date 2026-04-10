Orta Doğu’daki geçici ateşkese ilişkin gelişmeler piyasaların ana gündemi olmayı sürdürüyor. İsrail’in Lübnan’a saldırılarının devam etmesi ve İran’ın ateşkes ihlal açıklamalarının ardından artan risk algısı, yarın yapılacak ilk diplomatik temaslar öncesinde yerini uzlaşı iyimserliğine bıraktı.

Küresel piyasalardaki bu iyimserlik Asya borsalarına da yansıdı. Bölge piyasalarında yükselişlere teknoloji sektörü öncülük ederken, artan küresel risk iştahıyla toparlanma eğilimi dikkat çekiyor.

Güney Kore Merkez Bankası politika faizini değiştirmedi

Merkez bankaları cephesinde Güney Kore Merkez Bankası, politika faizini beklentilere paralel olarak yüzde 2,5 seviyesinde sabit tuttu.



Bankadan yapılan açıklamada, Orta Doğu’daki gelişmelerin gelecekteki seyrine ilişkin yüksek derecede belirsizlik vurgulandı. Enflasyon üzerindeki yukarı yönlü baskıların arttığı ve büyümeye yönelik risklerin de yükseldiği belirtildi.



Çin’de ÜFE 3,5 yıl sonra ilk kez arttı



Bölgede açıklanan makroekonomik verilere göre Çin’de, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan savaşın küresel hammadde ve enerji fiyatlarını yükseltmesi nedeniyle üretici fiyatları mart ayında 3,5 yıl aradan sonra ilk kez artış kaydetti.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun (UİB) verilerine göre martta Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yıllık bazda yüzde 0,5, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ise yüzde 1 yükseldi.

İmalat ürünlerinin fabrika çıkış fiyatları esas alınarak hesaplanan ÜFE, 2022’nin son çeyreğinden bu yana süren 41 aylık gerilemenin ardından ilk kez pozitif bölgeye geçti. Enflasyonun temel göstergesi TÜFE’de ise martta yüzde 1 artış görüldü.

Geçen ay yüzde 1,3 artan TÜFE, son 3 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.Bu gelişmelerle Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 1,4 yükselişle 5.858 puandan, Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,9 artışla 56.958 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 değer kazancıyla 3.993 puandan, Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 kazançla 25.895 puandan işlem görüyor.Hindistan’da Sensex endeksi ise yüzde 0,8 yükselişle 77.218 puan seviyesinde seyrediyor.