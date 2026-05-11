Lübnan’ın güneyinde ateşkesin sessizliği, yerini yeniden patlama seslerine bıraktı. Ateşkes mutabakatının üzerinden bir ay bile geçmemişken İsrail ordusu, sivil yerleşim alanlarını hem havadan hem de karadan hedef alarak bölgeyi istikrarsızlığa sürüklemeye devam ediyor.

SABAH SAATLERİNDE BOMBA YAĞDI

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın aktardığı bilgilere göre, İsrail ordusu sabahın ilk ışıklarıyla birlikte adeta bir yıkım harekatı başlattı. Haris, Kefer Rumman, Yumhur Şakif, Kefer Tebnit, Şevkin, Tul ve Aba beldeleri hava saldırılarıyla sarsıldı.

Hava harekatıyla eş zamanlı olarak İsrail topçu birlikleri de devreye girdi. Kalavay, Yuhmur, Arnun, Kefer Tebnit, Yukarı Nebatiye ve Meyfedun beldeleri yoğun topçu ateşi altında kaldı. Saldırılarda can ve mal kaybına ilişkin bilançonun ağırlaşmasından endişe ediliyor.

LİTANİ NEHRİ'NİN KUZEYİ TEHDİT ALTINDA

İsrail sadece fiili saldırılarla yetinmiyor, aynı zamanda psikolojik bir harekat ve yeni saldırı sinyalleri de veriyor. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 9 yeni beldeyi hedef alacaklarını ilan etti.

HEDEF GÖSTERİLEN BELDELER ŞUNLAR:

Reyhan, Cercu, Kefer Rumman, Numeyriyye, Arabsalim, Cümeycime, Mişgara, Kallaya ve Haruf.

Dikkat çeken nokta ise, tehdit edilen bu beldelerin neredeyse tamamının Litani Nehri'nin kuzeyinde yer alması. Bu durum, İsrail’in operasyon sahasını ateşkes şartlarını hiçe sayarak genişlettiğini bir kez daha kanıtlıyor.

"1 KİLOMETRE UZAKLAŞIN" TALİMATI

Sözcü Adraee, bölge halkına yaşadıkları yerlerden en az 1 kilometre uzaklaşma "talimatı" vererek yeni bir göç dalgasının ve sivil mağduriyetinin kapısını araladı. Ateşkesin uygulanmasını denetlemekle yükümlü olan uluslararası mekanizmaların, İsrail’in bu açık ihlallerine karşı takınacağı tavır merakla bekleniyor.