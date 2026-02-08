Görgü tanıklarının ifadelerine göre, İsrail topçuları Gazze şehrinin doğu kısımlarını kesintili şekilde bombalarken, savaş jetleri Refah şehriyle Han Yunus'un doğu tarafına hava operasyonları yaptı.

İsrail helikopterleri ile zırhlı araçlar, Han Yunus'un doğu alanlarına gelişigüzel ateş etti.

İsrail'in hava ve topçu bombardımanlarında ölü veya yaralı olup olmadığı konusunda henüz açıklama yapılmadı.

Bahsi geçen saldırılar, 10 Ekim'de devreye sokulan ateşkes sözleşmesine rağmen İsrail'in rutin ihlalleri arasında meydana geldi. Bu ihlaller nedeniyle bugüne dek 576 Filistinli yaşamını yitirdi, 1543 kişi yaralandı.

İsrail'in 8 Ekim 2023'te başlattığı ve iki yıl devam eden saldırılarda ise ağırlıklı kadın ve çocuklar dahil 72 binden fazla Filistinli öldü, 171 binden fazla kişi yaralandı.