Kaynak: İHA

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ tarafından geliştirilen insansız hava araçları, Ateş Serbest-2026 Tatbikatı’nda görevlerini başarıyla yerine getirdi.

Şirketin açıklamasına göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının öncülüğünde Türkiye’nin savunma teknolojilerine yön veren projeler geliştiren STM, ileri otonom sistemler ve sürü zekâsı teknolojilerindeki yetkinliğini sahada göstermeyi sürdürüyor. Millî mühendislik gücüyle modern harp sahasına oyun değiştirici çözümler sunan şirket, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ateş gücünü sergilediği Ateş Serbest-2026 Tatbikatı’nda geliştirdiği taktik İHA sistemlerinin operasyonel etkinliğini ortaya koydu.

Ankara’nın Polatlı ilçesindeki General Nahit Şenoğul Atış ve Tatbikat Bölgesi’nde düzenlenen tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü’nde STM, tamamen millî algoritmalarla geliştirdiği sürü zekâsı teknolojisini bir kez daha başarıyla sahada kullandı. Tatbikat senaryosunda düşman yaya unsurlarının tespit edilmesinin ardından, 20 KARGU vurucu İHA’dan oluşan sürü, tek bir operatörün kontrolünde otonom olarak havalandı ve hedef bölgesine ilerledi. Dağıtık kontrol mimarisi sayesinde gerçek zamanlı olarak birbirleriyle haberleşen KARGU’lar, hedefleri koordineli biçimde tespit etti, sınıflandırdı ve aralarında paylaştı. Hedef bölgesine ulaşan sürü, 10’ar İHA’dan oluşan iki gruba ayrıldı. İki grup eş zamanlı saldırı düzenleyerek taşıdıkları anti-personel harp başlıklarıyla belirlenen hedefleri tam isabetle imha etti.

BOYGA’DAN NOKTA ATIŞI, SÜRÜ İHA OPERASYONUNA TAM NOT

STM’nin millî mühendislik kabiliyetleriyle geliştirdiği mühimmat bırakabilen İHA BOYGA da Ateş Serbest-2026 Tatbikatı’nda başarılı bir atış gerçekleştirdi. 2022’den bu yana Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde bulunan BOYGA, taşıdığı 81 milimetrelik İHA mühimmatını belirlenen hedefe bırakarak tam isabet sağladı. STM’nin FPV çözümü olan KarguFPV kamikaze İHA’lar da tatbikatta görev aldı.

Ateş Serbest-2026 Tatbikatı’nın Seçkin Gözlemci Günü’nde gerçekleştirilen sürü İHA operasyonunu Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran ve üst düzey askerî heyetler yerinde izledi.

STM, Mayıs 2026’da düzenlenen EFES-2026 Tatbikatı’nda dünya savunma tarihinde bir ilke imza atmıştı. Şirket, 20 KARGU’dan oluşan bir sürüyle uluslararası bir askerî tatbikat senaryosu kapsamında gerçek mühimmat kullanarak otonom sürü saldırısı gerçekleştirmişti. Ateş Serbest-2026’da da aynı kabiliyetin başarıyla sergilenmesi, STM’nin sürü zekâsı teknolojilerinde ulaştığı operasyonel olgunluğu ve Türkiye’nin otonom harp sistemlerindeki ileri mühendislik kapasitesini bir kez daha gözler önüne serdi.

"OYUN DEĞİŞTİRİCİ SİSTEMLERİMİZİ ÜLKEMİZE KAZANDIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, Ateş Serbest-2026 Tatbikatı’nda sergilenen kabiliyetlerin Türk savunma sanayisinin otonom sistemler alanında ulaştığı seviyeyi ortaya koyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Türk mühendisliğinin eseri olan milli teknolojilerimizin sahada sergilediği yüksek performans, bizler için büyük bir gurur kaynağı. STM olarak, ileri otonom sistemler ve sürü zekası teknolojilerimizle yalnızca bugünün değil, geleceğin harp sahasına yön veren çözümler üretiyoruz. EFES-2026 Tatbikatı’nda 20 KARGU ile dünya savunma literatürüne giren tarihi bir başarıya imza atmıştık. Ateş Serbest-2026’da bu ileri otonom sürü kabiliyetimizi gerçek mühimmat atışlarıyla bir kez daha sahaya yansıttık. Dünyada yalnızca sayılı ülkenin sahip olduğu bu kritik teknolojiyi milli imkanlarla geliştirmiş olmak ve kahraman ordumuzun sahadaki caydırıcılığına güç katmak, bizim için en büyük gurur kaynağı. Savunma Sanayii Başkanlığımızın öncülüğünde, tam bağımsız savunma sanayii vizyonumuz doğrultusunda çalışmaya ve oyun değiştirici sistemlerimizi ülkemize kazandırmaya devam edeceğiz."

STM’NİN SÜRÜ İHA KABİLİYETLERİ

STM’nin geliştirdiği özgün algoritmalar ve yazılımlar sayesinde sürü sisteminde yer alan taktik İHA’lar, gerçek zamanlı olarak birbirleriyle haberleşebiliyor. Bu sistemler, hedefleri tespit edip paylaşabiliyor, önceliklendirme yapabiliyor ve koordineli sürü saldırıları gerçekleştirebiliyor.

Sürü zekâsı mimarisi, her bir İHA’nın merkezi bir kontrol birimine bağlı kalmadan kendi görev kararlarını almasına olanak tanıyor. Dağıtık kontrol mimarisi, sürüdeki araçlardan biri devre dışı kalsa bile diğer İHA’ların görevi sürdürebilmesini sağlayarak operasyonun başarı ihtimalini artırıyor.

Sürü sistemleri, doyurma saldırısı konsepti kapsamında çok sayıda İHA’nın aynı anda ve koordineli biçimde hedef bölgesine ilerlemesini sağlıyor. Böylece düşman savunma sistemlerinin kapasitesinin aşılması ve etkisiz hâle getirilmesi amaçlanıyor.

STM’nin geliştirdiği algoritmalar, sürüdeki İHA’ların taşıdıkları mühimmatın türüne uygun hedeflerle angaje olmasını sağlıyor. Örneğin insan ve araç hedeflerini ayırt edebilen, anti-personel veya zırh delici mühimmat taşıyan İHA’lar, hedefin türüne göre otonom angajman gerçekleştirebiliyor.

Geliştirilen sistemlere gerçek zamanlı olarak yeni İHA’lar eklenip çıkarılabiliyor, görevler güncellenebiliyor ve sürü, görev bölgesi içerisinde farklı alt görevlere yönelik gruplara ayrılabiliyor. Böylece sistem, değişen operasyonel ihtiyaçlara uyum sağlayarak birden fazla görevin koordineli biçimde yürütülmesine imkân tanıyor.