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İlk olarak karavandan çıkarılan ve aracında arama yapılan oyuncu, daha sonra ifade işlemleri için Halkalı’daki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

Burada ifadesi alınan Kaynarca’dan saç ve kan örnekleri de talep edildi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından oyuncu gece saatlerinde serbest bırakıldı. Yaşanan gelişmeler nedeniyle dizi çekimlerine bir haftalık ara verildi.

YAPIM ŞİRKETİNDEN FESİH KARARI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre olayın ardından dizinin yapımını üstlenen Sepya Film Prodüksiyon, kamuoyuna yazılı bir açıklama yaptı. Şirket yetkilileri, oyuncu hakkında yürütülen adli sürecin dikkatle değerlendirildiğini belirterek, kurumun yasaklı madde kullanımı konusunda sıfır tolerans politikası uyguladığını ifade etti.

Açıklamada, projeye emek veren ekip arkadaşlarının çalışmalarının zarar görmemesi adına Erdem Kaynarca ile yapılan sözleşmenin tek taraflı olarak feshedildiği duyuruldu. Yapım şirketi ayrıca dizinin planlanan takvim doğrultusunda devam edeceğini ve başrol için yeni bir oyuncu arayışının başladığını bildirdi.

MİLYONLARCA LİRALIK ZARAR İDDİASI

Kaynarca’nın projeden ayrılmasıyla birlikte, oyuncunun yer aldığı sahnelerin yeniden çekileceği öne sürüldü. Bu nedenle şimdiye kadar tamamlanan bazı çekimlerin kullanılamayacağı ve yapım ekibinin milyonlarca liralık ek maliyetle karşı karşıya kalabileceği iddia edildi.

ERDEM KAYNARCA KİMDİR?

Erdem Kaynarca, 17 Kasım 1992’de İstanbul’da dünyaya geldi. İlk olarak Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde eğitim aldı. Ardından sahne sanatlarına yönelerek Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nü tamamladı. Kaynarca çeşitli tiyatro çalışmalarında yer aldı ve kamera önü projelerde bulundu.

Sahne sanatlarına olan ilgisi üniversite yıllarında başlayan Erdem Kaynarca, konservatuvar eğitiminin ardından hem kamera önü hem de tiyatro sahnesinde güçlü bir oyunculuk çizgisi oluşturdu.