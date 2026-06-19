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TRT Tabii ekranlarında yayınlanması planlanan “Ateş Denizi” dizisinin setine narkotik polislerinin yaptığı baskında başrol oyuncusu Erdem Kaynarca gözaltına alınmıştı.

Sette karavandan indirilen ve aracı aranan oyuncu, daha sonra Halkalı Narkotik Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Burada ifadesi alınan Kaynarca’dan saç ve kan örnekleri de alındı ve gece saatlerinde serbest bırakıldı.

Olayın ardından dizinin çekimlerine bir hafta ara verildi. Yapım şirketi Sepya Film Prodüksiyon Ltd. Şti. Genel Koordinatörü Hakan Yıldız ise konuya ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

“Firmamız tarafından yapımı sürdürülen “Ateş Denizi” isimli projemizin oyuncularından ‘’Erdem Kaynarca’’ hakkında, kamuoyuna yansıyan “Yasaklı Madde Kullanımı” gerekçeli adli süreç titizlikle incelenmiş ve oyuncu seçimlerimizin ilk gününden itibaren büyük bir hassasiyetle üzerinde durdurduğumuz “Yasaklı Madde Kullanımı” konusunda, firmamızın ve daha önemlisi projemize büyük bir özveri ile emek harcayan çalışma arkadaşlarımızın emeklerini zayii eden şahsın sözleşmesi şirketimiz tarafından haklı nedenle tek taraflı olarak feshedilmiştir. Projemiz yeni oyuncunun katılımı ile planlandığı şekilde devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Erdem Kaynarca’nın projeden ayrılmasının ardından kayda alınan tüm sahnelerin iptal edilerek kullanılmayacağı, bu durumun da milyonlarca liralık zarara yol açtığı belirtildi.