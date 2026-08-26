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Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Zonguldak'a gelişinin 95. yıl dönümü dolayısıyla kutlama etkinlikleri gerçekleştirildi.

Valilik önündeki tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, törende yaptığı konuşmada Atatürk'ün Zonguldak ziyaretinin sıradan bir ziyaret olmadığını belirtti.

Erdem, ziyaretin genç Cumhuriyet'in Zonguldak'a, üretime, sanayiye ve emeğe verdiği değerin göstergesi olduğunu ifade etti.

"ZONGULDAK EMEKTİR, ALIN TERİDİR, MÜCADELEDİR"

Zonguldak'ın Cumhuriyet'in kalkınma mücadelesinde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Erdem, kentin kömürünün Türkiye'nin sanayileşmesine güç verdiğini, madencilerin alın terinin ise kalkınma mücadelesinin önemli parçalarından biri olduğunu söyledi.

Atatürk'ün Üzülmez'deki maden ocaklarını ziyaret ettiğini hatırlatan Erdem, Atatürk'ün Zonguldak'a verdiği değeri ifade eden sözlerine dikkati çekti.

Erdem, Zonguldak'ın yalnızca kömürden ibaret olmadığını belirterek, kentin emek, alın teri ve mücadeleyi temsil ettiğini ifade etti.

KUTLAMALAR DENİZ KIYISINDAKİ TÖRENLE SÜRDÜ

Programda şiir dinletisi ve halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi.

Kutlamalar, Atatürk'ün Zonguldak'a ilk ayak bastığı noktada düzenlenen temsili törenle devam etti.

Törende askerler tarafından botla denizden getirilen Türk bayrağı, Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve protokol üyelerine teslim edildi.

Ardından Hacıbektaşoğlu ve beraberindeki heyet tarafından denize çelenk bırakıldı.