Annesi terzi olan, kendisi de çocukluğunda sanayide çırak olarak çalışan Bülent Şit, 2019 yılından itibaren eski model otomobillerin maketlerini yapmaya başladı. Şit, hurda dikiş makinelerini toplayıp, farklı türdeki metal parçalar ve çeşitli malzemeleri kullanarak Batman, Mad Max, Hayalet Avcıları (Ghostbusters) ve James Bond gibi sinema tarihindeki filmlerde yer alan otomobillerden yaptı.

Şit, son olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kullandığı otomobillerin maketlerini üretti. Şit'in yaptığı Atatürk'ün Çanakkale Savaşları ve Cumhurbaşkanlığı döneminde kullandığı otomobillerin maketleri ilgi gördü. Şit, şimdiye kadar ürettiği 250'nin üzerindeki eski model araçların maketleriyle çeşitli sergi ve fuarlara da katıldı.

'TERZİ VE ÇIRAKLIK BİR ARAYA GELDİ'

Bülent Şit, annesinin terzi olması nedeniyle dikiş makineleriyle iç içe büyüdüğünü ve çocukluğunda sanayide tamirci çırağı olarak çalıştığını söyleyerek, "Zamanla bu iki zanaat bir araya gelmiş oldu. Bu bende bir tutku haline dönüştü. Tabii bunu ilk yapan Türkiye'de değilim. Yapan başkaları da var ama tarzlarımız başka. Ben biraz daha fazla ünlü kişilerin arabalarını, filmlerdeki hafızalara kazınmış arabaların maketlerini yapıyorum. Şu ana kadar 250'nin üzerinde modelim var. Mad Max'in, Batman'in, Ghostbusters, Geleceğe Dönüş filmlerindeki arabaları da modelledim. Bunların hepsi bir birikim. Annemin mesleği, benim çocukluğumdaki yapmış olduğum o çıraklık hepsi bir araya geldi ve bu noktada birleşti. Dikiş makinelerini, dikiş makinesi tamircilerinden ya da 2'nci el satış sitelerinden buluyorum. Başta bunu hobi amaçlı yapıyordum. Fakat elimde o kadar çok araba birikti ki artık stok problemi yaşamaya başladım. O yüzden çeşitli sergilere katıldım. 2 sene önce klasik otomobil fuarında yer aldım. Geçen günlerde yine bir model araba fuarında yer aldım” dedi.

'ATATÜRK'ÜN TÜM ARABALARINI YAPTIM'

En son çalışmalarını Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kullandığı otomobiller üzerine kurguladığını anlatan Şit, “Bu kadar çok araba yapıp da Atatürk'ün arabasını yapmamak olmazdı. Atatürk'ün ilk kullandığı arabadan son kullandığı arabaya kadar, tamamını yaptım. Atatürk’ün 1915-1916 yıllarında Çanakkale'de savaşırken kullandığı araba var.

Yanlış hatırlamıyorsam onun bir benzeri İstanbul'da özel bir müzede sergileniyor. Atatürk'ün kullandığı 3 tane makam arabası var. En sonunda Atatürk'e bir zırhlı makam aracı hediye ediliyor, yeşil ve siyah renklerinde. Kırmızı ve siyah renkleri de var ama Atatürk, yeşil ve siyah rengini kullanmış. Bu makam arabaları da şu anda Anıtkabir'de zaten sergileniyor.

Ben o arabalardan çok faydalandım. Tek tek onların hepsinin fotoğraflarını çektim ve bu eserleri meydana getirirken kullandım. İnsanların 'zatü'l-hareke' dediği, Osmanlı'ya giren ilk otomobilin de maketi var. Dönem arabası olarak da Devrim otomobili maketi var" ifadelerini kullandı.

'MECLİS'TE SERGİ AÇMAK İSTERİM'

Model otomobillerini çeşitli fuarlarda sergilediğini dile getiren Şit, “Çevreden çok olumlu tepkiler alıyorum. İlk gören şaşırıyor ve önce dikiş makinesini görmüyorlar. Arkasından dikiş makinesini fark edince daha değişik bir tepki veriyorlar. Sonra hemen sohbet edip fotoğraf çekiyorlar ve kendi sosyal medyalarında paylaşıyorlar. Tepkiler ve geri dönüşler çok iyi. Çeşitli galerilerden teklif geliyor. ‘Gel burada sergi açalım’ diye teklif geliyor ama ben bu konuda biraz daha seçici olmak istiyorum. Örneğin, Meclis'te, Anıtkabir'de sergi açmayı çok isterim” dedi.