Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 2 Şubat 1915 tarihinde 19. Fırka’yı kurmak amacıyla Tekirdağ’a ilk gelişinin 111. yıl dönümü, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü düzenlenecek kapsamlı etkinliklerle ilk kez anılacak.



Tekirdağ Kent Konseyi koordinatörlüğünde; çok sayıda dernek ve sivil toplum kuruluşunun destek ve katılımıyla gerçekleştirilecek etkinlikler, gün boyu sürecek bir programla Tekirdağlılarla buluşacak.

Anma programı, saat 12.00’de Valilik önünde gerçekleştirilecek Çelenk Sunma Töreni ile başlayacak. Saat 14.00’te Yahya Kemal Kültür Merkezi Alt Salon’da Emekli Tankçı Albay, Doç. Dr. Süleyman Özmen tarafından verilecek konferansın ardından Atatürk Fotoğrafları Sergisi açılacak.



Günün son etkinliği ise saat 20.00’de Yahya Kemal Kültür Merkezi Üst Salon’da düzenlenecek Türk Halk Müziği Konseri olacak. Konserde, Şef Saffet Acat yönetimindeki Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Türk Halk Müziği Topluluğu sahne alacaktır.