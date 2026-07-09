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Gazeteci Burak Artuner, bugün Patronlar Dünyası'nda kaleme aldığı yazıda Atatürk'ün başkanlık ettiği bakanlar kurulu toplantısını yazdı.

"Atatürk, 25 Temmuz 1938'e kadar 54 gün kaldığı Savarona'da tam 88 yıl önce bugün topladığı bakanlar kurulu toplantısına başkanlık etmişti. Bu son toplantıda ne konuşulmuştu?" diyen Artuner'in ilgili yazısı şöyle:

"Tam 88 yıl önce bugün.

Dolmabahçe önlerinde demirli Savarona Gemisi...

Atatürk, hayatının son bakanlar kurulu toplantısına başkanlık etti

Savarona'daki ilk toplantısını 2 Haziran'da yapmıştı.

Başbakan Celal Bayar, İçişleri Bakanı Şükrü Kaya, İstanbul Valisi Muhittin Üstündağ'ı kabul eden Atatürk, İstanbul'un imar projesini de ele almıştı.

Aynı gün Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu kol başkanları ile de görüşmüştü.

Savarona'da iken Başbakan Celal Bayar'ı dört kez kabul etti ve bu kabullerde bazı bakanlar da bulunmuştu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Savarona'da kaldığı 54 gün boyunca hastalığına rağmen yoğun çalışmasını sürdürmüştü.

HATAY ANA MESELEYDİ, SEVİNCİ ORADA YAŞADI

Savarona'da iki kez Bakanlar Kurulunu toplayan Atatürk, bunlardan 20 Haziran 1938 tarihinde yapılan ilkinde, Hatay sorununu ele aldı. 4,5 saat süren ve Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak'ın da katıldığı bu toplantıda, Fransa'nın uzlaşmaz tutumunu sürdürmesi durumunda izlenecek yöntem görüşüldü. Mustafa Kemal Atatürk, Türk askerinin 5 Temmuz 1938'de Hatay'a girmesi sevincini de Savarona yatında yaşadı.

Yatta ikinci Bakanlar Kurulu toplantısı ise 9 Temmuz günü yapıldı.

Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri Hasan Rıza Soyak, toplantıdan sonra yaptığı açıklamada 16.30'da başlayan toplantının 19.30'a kadar sürdüğünü sabah ekspresle (tren) Ankara’dan İstanbul’a gelen vekillerin önce, Perapalas’ta kalan Başbakan Celal Bayar’ı ziyaret ettiğini, daha sonra da Başbakan Bayar’ın Hariciye Vekili Tevfik Rüşdü Aras ile Atatürk’ü ziyaret ettiğini duyurmuştu.

5 Temmuz 1938'de Türk askerinin Hatay'a girişi manşetlerdeydi...

Toplantıdan sonra basın mensuplarına yapılan açıklamada, “Başvekilden sonra, vekiller de yata gelmişler, Atatürk tarafından kabul olunmuşlardır. Saat on altı buçukta Vekiller Heyeti Savarona yatında fevkalade bir toplantı yapmıştır. Toplantıya Atatürk riyaset etmiştir. Vekiller Heyetinin toplantısı geç vakte kadar devam etmiştir” derken Anadolu Ajansı ise “Bugün saat on altı buçukta ‘Savarona’ yatında Reisicumhur Atatürk'ün riyasetinde üç saat bir heyeti vekile toplantısı yapılmıştır. Bu toplantıda Atatürk, Bakanlar Kurulu’na son kez başkanlık etmiştir. Fevkalede toplantının gündemi hiçbir gazetede yer almamıştır" ifadesi kullanılmıştı.

Ancak Atatürk'ün, son bakanlar kurulu toplantısında Hatay'ın Türkiye'ye katılmasında atılacak son hamleleri konuştuğunu tahmin etmek zor değil.

EMİNÖNÜ VE BEŞİKTAŞ'IN BUGÜNKÜ MEYDANLARININ TALİMATINI SAVARONA'DA VERDİ

Gazeteci-Yazar Sinan Onuş'un Atatürk’ün Savarona’da geçirdiği 56 günü yazdığı “Atatürk’ün Savarona’daki 56 Günü” isimli kitapta, Atatürk'ün 56 günlük süre içinde devlet işlerinin yanı sıra İstanbul’un mimarisiyle yakından ilgilendiğini, Yeni Camii etrafındaki sonradan yapılan binaların yıkılmasını emrettiğini vurgulanıyor.

Barbaros Meydanı ve Yeni Cami çevresi Atatürk'ün emriyle bugünkü gibi düzenlendi.

Yine aynı kitapta, Atatürk’ün, “geçmişi olmayanın geleceği olmaz” sözünü bu imar işlerini takip ederken net ortaya koyduğunu belirtip, “Ebedi Şef, evvelce verdikleri bir emirle Beşiktaş Vapur İskelesi civarında bulunan Barbaros’un türbesi etrafının açılmasını, burasının bir park haline getirilmesini, Türk denizcilerine emsalsiz bir tarih hediye eden Koca Hızır Barbaros Hayrettin’in türbesinin bir deniz ziyaretgâhı haline konulmasını ilgililere bildiriyor" diyor."