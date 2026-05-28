Bir siyasi partinin halktan kopuşu bazen seçim kaybetmesiyle değil, halka rağmen kendini koruma refleksiyle anlaşılır.

Bugün Cumhuriyet Halk Partisi içinde yaşanan “mutlak butlan” tartışması tam olarak budur.

Ortada yalnızca hukuki bir karar yoktur. Ortada çok daha ağır bir sembol vardır: Değişemeyen bir siyasi aklın, sandık yerine prosedüre tutunma refleksi.

Ve belki de bu yüzden toplumun önemli bir kısmı bugün şu soruyu soruyor:

“Madem halkın partisiydiniz, halkın değişim iradesinden neden korktunuz?”

Kemal Kılıçdaroğlu yıllar boyunca CHP içinde “ahlaki figür” olarak taşındı. Dürüstlüğü konuşuldu, sakinliği övüldü. Ancak siyaset yalnızca dürüstlükle ayakta kalmaz. Siyaset, halkın ruhuna temas edebilme sanatıdır. Ve KK CHP’si uzun zamandır bunu yapamıyor.

Çünkü parti, halkı dinleyen değil; halka nasıl düşünmesi gerektiğini anlatan bir dile dönüştü.

İşte trajedi burada başladı.

“Halk Partisi” olduğunu söyleyen yapı, halkın öfkesinden rahatsız oldu. Taşrayı küçümsedi. Sokaktaki insanın dilini kaba buldu. Kendi seçmenini bile yeterince bilinçli görmedi.

Sonunda ortaya tuhaf bir ironi çıktı: Halk adına konuşan ama halkı sevmeyi unutan bir Halk Partisi.

Daha da ironik olan şu: Her fırsatta Mustafa Kemal Atatürk’ün mirasına sığınanlar, Atatürk’ün en temel siyasal refleksini kaybettiler: Halkın psikolojisini okuyabilme yeteneğini.

Atatürk toplumdan korkan bir lider değildi. Toplumun içine giren bir liderdi.

Bugünkü KK CHP’si ise topluma temas etmek yerine kendi yankı odasında yaşamayı tercih ediyor. Bu yüzden artık Atatürk’ün adını taşıyor olabilirler; fakat onun siyasal cesaretini taşıdıkları çok tartışmalıdır.

Mutlak butlan kararı işte bu yüzden yalnızca hukuki bir mesele değildir. Bu karar, CHP’nin bilinçdışını açığa çıkarmıştır.

KK (“Demokrat! ” Dede) şunu söylemiştir: “Değişim kontrolümüz dışında olursa kabul etmeyiz.”

Oysa Atatürk’ün siyasetinde korku değil irade vardı. Statükoyu korumak değil, tarih kurmak vardı.

Bugün KK CHP’sine yönelen en ağır eleştiri tam da bu yüzden büyüyor:

Atatürk’ün kurduğu parti, artık Atatürk kadar cesur değil.