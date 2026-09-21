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Ordu / Hanife Akça-Ali Yazan / Yeniçağ

Atatürk’ün Ordu’daki ilk adımı 102 yıldır aynı gururla yaşıyor

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ordu’ya gelişinin 102’nci yıl dönümü, İlk Adım Anıtı’nda düzenlenen törenle kutlandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Eylül 1924 tarihinde Ordu’ya gerçekleştirdiği tarihî ziyaretin 102’nci yıl dönümü dolayısıyla İlk Adım Anıtı’nda çelenk sunma ve kutlama programı düzenlendi.

Törene Altınordu Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Garnizon Komutanı Personel Teğmen Mehmet Kazazlı, Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Ordu Barosu Başkanı Birsen Uçar, ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

ŞEREF DEFTERİNE 102’NCİ YIL İMZASI

İlk Adım Anıtı’ndaki çelenk sunma ve kutlama programına katılan Altınordu Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, törenin ardından Altınordu Kaymakamlığı binasına geçerek şeref defterini imzaladı.

“BÜYÜK BİR GURUR VE HEYECANLA KUTLUYORUZ”

Altınordu Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Atatürk’ün Ordu’ya gelişinin 102’nci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Eylül 1924 tarihinde ilimizi ziyaret edişinin 102. yıl dönümünü, Ordulular olarak büyük bir gurur ve heyecanla kutluyoruz.

Reisicumhur Mustafa Kemal Atatürk’ün Ordu halkıyla buluştuğu bu anlamlı ve tarihî gün, bizler için bir gurur, ilham ve heyecan kaynağı olmuştur ve olmaya devam edecektir.

Onun bizlere bıraktığı bu paha biçilmez mirasa sahip çıkmak, Cumhuriyetimizi ‘muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak’ amacıyla kararlı ve emin adımlarla daha ileriye taşımak ve aziz milletimize hizmet etmek bizler için millî bir sorumluluktur.

Bu duygularla, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum.”

“19 EYLÜL 1924, ORDU İÇİN UNUTULMAZ BİR GÜN”

Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe de yaptığı konuşmada, Atatürk’ün Ordu’ya gelişinin kent tarihindeki önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“19 Eylül 1924… Ordu’muz için unutulmaz bir gün.

Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün şehrimize teşriflerinin 102’nci yıl dönümünde, Atatürk’ün Ordu’da ilk adımını attığı İlk Adım Anıtı’nda düzenlenen törende bir araya geldik.

Atatürk’ün Ordu’ya gelişi, Cumhuriyetimizin kurucusunun milletimizle kurduğu güçlü bağın ve Ordu halkının Cumhuriyet’e olan bağlılığının da önemli bir hatırasıdır. Bizlere düşen, bu kıymetli mirasa sahip çıkmak ve gelecek nesillere aktarmaktır.”

“O GÜNÜN HEYECANI HÂLÂ YÜREĞİMİZDE”

Aradan geçen 102 yıla rağmen 19 Eylül’ün Ordu’da aynı heyecanla yaşandığını belirten Tepe, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Aradan geçen 102 yıla rağmen o günün heyecanını, gururunu ve bıraktığı izi bugün de aynı canlılıkla yüreğimizde hissettik. Ardından Altınordu Kaymakamlığımızda şeref defterini imzalayarak bu anlamlı günün hatırasını yaşattık.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Ordu’muza teşriflerinin 102’nci yılında sevgi, saygı ve minnetle anıyorum. İlk Adım’dan Cumhuriyetimizin yarınlarına uzanan bu gurur, hepimizin ortak değeri.”