Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Mersin’e gelişinin 103. yılı dolayısıyla kentte çeşitli etkinlikler düzenlendi. Program, Mersin Tren Garı’nda temsili heyetin karşılanmasıyla başladı.

Vali Atilla Toros, Tuğamiral Korkut Şen ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in katıldığı törende, protokol üyeleri ve vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü.

ANITA ÇELENK SUNULDU

Cumhuriyet Meydanı’ndaki törende Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı. Öğrencilerin şiir okuduğu programda halk oyunları ekipleri ve mehter takımı gösteri sundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Atatürk’ün Mersin ziyaretinin kentin tarihindeki önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirterek, “Mersinliler Mersin’e sahip çıkınız” sözünün kendileri için bir emanet olduğunu ifade etti.

TARSUS’TA DA KUTLANDI

Atatürk’ün Tarsus’a gelişinin yıl dönümü de ilçede düzenlenen törenlerle anıldı. Tren Garı’nda başlayan program, bando eşliğinde Cumhuriyet Meydanı’na yapılan yürüyüşle devam etti.