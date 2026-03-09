Isparta’da gerçekleştirilen anlamlı etkinlikte, Cumhuriyet’imizin banisi Mustafa Kemal Atatürk’ün kişisel eşyaları arasında yer alan ve bugüne kadar muhafaza edilen özel kolonyası, Misparta Koku Müzesi ve Atölyesi’nde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Atatürk’ün Isparta’ya gelişinin 96. yıl dönümü şerefine düzenlenen bu sergi, hem tarih meraklılarını hem de koku kültürü meraklılarını bir araya getirdi.

''BÜYÜK BİR GURUR YAŞIYORUZ"

Müzeyi ziyaret eden Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, sergilenen parçaların manevi değerine dikkat çekti. Başdeğirmen, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Atatürk’ümüzün kullandığı kolonyayı koklama imkanı bulduk. İçinde az miktarda kalmış olan bu nadide eseri, koleksiyon sahibinin de desteğiyle halkımızla buluşturduk. Orijinal şişesinde sergilenen bu koku, bizleri o yılların atmosferine götürdü."



DUYGUSAL ANLAR YAŞATAN SERGİ

Müze Küratörü Meryem Karakurt Göksal, sergiye olan ilginin yoğun olduğunu ve gelen ziyaretçilerin Atatürk’e ait bir kokuyu deneyimlerken oldukça duygulandıklarını belirtti. Müzenin sadece bir sergi alanı olmadığını, aynı zamanda bilimsel yöntemlerle kişiye özel parfüm tasarımları yaptıklarını da ekleyen Göksal, koku hafızasının insan yaşamındaki önemine vurgu yaptı.

ZİYARETÇİLERDEN YOĞUN İLGİ

Ankara’dan sergiyi görmeye gelen Hakan Emin Önal gibi pek çok vatandaş, Ata'nın hatırasına dokunmanın kendileri için çok kıymetli olduğunu ifade etti. Koleksiyonun en dikkat çeken parçası olan kolonya şişesi, sergi süresince müzenin en özel köşesinde sergilenmeye devam edecek.