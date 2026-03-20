Isparta’da yaşayan fotoğraf sanatçısı Cengiz Sakarya’nın arşivinde yer alan ve Mustafa Kemal Atatürk’ün Eğirdir Tren Garı’nda çekilmiş daha önce gün yüzüne çıkmamış bir fotoğrafı, tarihi bir anı yeniden gündeme taşıdı.

Uzun yıllardır fotoğrafçılıkla ilgilenen Sakarya, Atatürk’ün Isparta ziyaretine ait bu özel kareyi ilk kez kamuoyuyla paylaştı. Söz konusu fotoğrafın kayınpederi tarafından çekildiğini belirten Sakarya, görüntünün yıllardır aile arşivinde korunduğunu ifade etti.

Fotoğrafın daha önce herhangi bir yerde yayımlanmadığını belirten Sakarya, karede Atatürk’ün Eğirdir Tren Garı’nda dinlenirken görüntülendiğini aktardı.

Sakarya, bu kareyle ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye’de ilk kez paylaşılan bir fotoğraf olduğunu vurgulayarak, görüntünün Eğirdir Tren Garı’nda çekildiğini ve yıllar boyunca aile içinde saklandığını belirtti. Kayınpederinin fotoğrafçılığa ilgi duyması nedeniyle geniş bir arşiv oluşturduğunu ifade eden Sakarya, bugüne kadar yayımlanmamış birçok fotoğrafın da bu arşivde bulunduğunu dile getirdi.

Fotoğrafın kültürel açıdan önem taşıdığını belirten Sakarya, Atatürk’ün Isparta ziyaretine ait görsellerin sınırlı sayıda olduğunu hatırlatarak, bu kareyi Isparta Atatürk Müzesi için hazırlayıp teslim ettiğini, bunun dışında herhangi bir platformda paylaşılmadığını ifade etti.