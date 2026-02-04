Atatürk'ün az bilinen 350 fotoğrafı albümde toplandı: Daha önce bu fotoğrafları hiç görmediniz

AFGANİSTAN SEFARETİ’NDEKİ TARİHİ AN

Albümde, Afganistan’ın bağımsızlığı sürecine dair nadir bir fotoğrafın da yer aldığını belirten Kılınç, 10 Haziran 1921’de Ankara’daki Afgan Sefarethanesinde çekilen bu karede, bayrağı bizzat Mustafa Kemal Paşa’nın göndere çektiğini söyledi. Söz konusu fotoğrafın, kurumun özel arşivinde bulunduğunu ve bu çalışma sayesinde ilk kez geniş kitlelerle paylaşıldığını ifade etti.

Ayrıca Atatürk’ün kitap ve gazete okurken görüntülendiği, ancak içeriği anlaşılamayan bazı fotoğrafların özel tekniklerle bozulmadan büyütülerek albüme eklendiği de aktarıldı. Bu yöntem, 27 Kasım 1930 tarihli ve Anadolu Ajansı arşivinde yer alan Trabzon yolculuğuna ait bir fotoğrafta da uygulandı. Yapılan çalışma sonucunda Atatürk’ün, Hakimiyeti Milliye Gazetesi’nin 24 Kasım tarihli nüshasını okuduğu net biçimde tespit edildi ve gazetenin ilgili sayfası albümde yer aldı.

FOTOĞRAFLARDAKİ AYRINTILAR ÖN PLANDA

Prof. Dr. Ahmet Kılınç, albümde fotoğrafların yalnızca birer görsel olarak sunulmadığını, her bir karedeki tarihsel ayrıntıların özellikle vurgulandığını belirtti. Örneğin, Atatürk’ün Meclis kürsüsünde çekilmiş meşhur fotoğrafında, dönemin Meclis binasında sobayla ısınma ve gaz lambalarıyla aydınlatma gibi detaylara dikkat çekildiğini ifade etti.

Albümde ayrıca, sayıları 20 ila 30 arasında değişen ve daha önce çok sınırlı çevrelerce bilinen fotoğrafların da bulunduğunu belirten Kılınç, “Fotoğraflarla Atatürk: Bir Ömür, Bir Cumhuriyet” adlı eserin satışta olduğunu ve kurumun resmî internet mağazası üzerinden temin edilebileceğini sözlerine ekledi.