Atatürk’ü Samsun iskelesinde karşılayan tek kadın kimdi? 19 Mayıs’ın gizli kahramanı

Ben bu araştırma sırasında yakında bulunmuş kişilerden aynı yönde bilgiyi teyit ettim. Örneğin; Torbalı'da yaşayan eski ev sahibi ve komşunun oğlu Hasan Varlık Bey'e konuyu açtığımda, o da bana aynı bilgiyi kendisinden duyduğunu söyledi. Yine komşularının oğlu olan, bugün Torbalı'da yaşayan Çetin Çorapçıoğlu da aynı yönde bilgi verdi. Her ne kadar bu küçük ayrıntı o gün için önemsiz olsa dahi, bugün için bilinmesi açısından bence önemli. Bu da bana nasip oldu. Bu bilgiyi yazılı olarak teyit etme şansı şu an için ne yazık ki yok. Ama ileride ortaya çıkabilecek bir belge veya anı defteri veya günlük veya bir fotoğraf bu bilginin güçlenmesini sağlayacaktır."