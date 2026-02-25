Sakine Baturay, Milli Mücadele'nin önemli kadın kahramanlarından biriydi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve 18 silah arkadaşını, Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'da karşılayan tek kadın olarak tanınır. İşte Samsun'da kadınları örgütleyerek cepheye destek veren Sakine Baturay'ın hayat hikâyesi...
Atatürk’ü Samsun iskelesinde karşılayan tek kadın kimdi? 19 Mayıs’ın gizli kahramanı
Sakine Baturay, Milli Mücadele'nin önemli kadın kahramanlarından biriydi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve 18 silah arkadaşını, Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere 1919'da Samsun'da karşılayan tek kadın olarak tanınır. İşte Samsun'da kadınları örgütleyerek cepheye destek veren Sakine Baturay'ın hikayesiCansu İşcan
Romanya-Köstence'den Samsun'a petrol getiriyorlardı. Erzurum'da yaşayan Sakine Hanım, 1911 ya da 1912'de Muhsin Bey'le evlendi. Bu evlilikten 1913'te "Lütfü" adlı oğlu doğdu; ancak çocuğun ayakları 90 derece içe dönük olarak dünyaya geldi.
Eşi Muhsin Bey Yemen Harbi'nde askerdeyken, köylerine Ermeni çetelerinin saldırıları üzerine Sakine Hanım oğlunu da alarak babası Hasan Reis'in yanına, Samsun'a geldi. Burada babasının yanında çalıştı. Ömerzadeler'in yardımıyla engelli oğlunu hastaneye yatırdı, tedavi sürecinde hastanede kaldı ve hastalara gönüllü yardım etti. Sonra hasta bakıcı olarak göreve başladı. Bu sırada hastanedeki Amerikalı bir doktordan İngilizce ve Latin alfabesi öğrendi.
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'Ü KARŞILAYAN TEK KADIN
Samsun'a Mustafa Kemal Atatürk'ün geleceğini duyan Sakine Hanım, 19 Mayıs 1919 günü Reji İskelesi'ne gitti. Burada Atatürk'ü karşılayanlar arasında tek kadın olarak yer aldı. Kurtuluş Savaşı boyunca Samsun'daki kadınları örgütledi; onlarla birlikte yün toplayarak cephedeki askerler için çamaşır ve giyecek hazırladı.
İlk eşi Yemen Harbi'nde şehit düşen Sakine Hanım, savaşın bitiminden sonra aynı hastanede çalışan hasta bakıcı Abdullah Bey'le ikinci evliliğini yaptı. Çift Samsun'dan ayrılarak İzmir'in Torbalı ilçesine yerleşti. Bu evlilikten iki çocuğu daha oldu. Soyadı Kanunu'yla "Baturay" soyadını aldı.
"HEP ANLATIRDI"
Halen Torbalı'da yaşayan oğlu Orhan Baturay, 1976'da vefat eden annesinin çocukluğunda kendisine ve çevresine bu anıları sürekli aktardığını söyledi. Baturay şöyle dedi:
"Annem ilk eşinden olan engelli çocuğunun tedavisi için Samsun'daki hastanede bulunuyor. Tedavi sırasında diğer hastalara gönüllü hastabakıcılık yapıyor. Ardından kentte kalıp, hastanede hasta bakıcı olarak çalışmaya başlıyor. 19 Mayıs 1919'da Atatürk'ün Samsun'a geleceğini öğrenip, onu karşılamak için Reji İskelesi'ne gidiyor.
BİR SOHBET SIRASINDA ORTAYA ÇIKTI
Araştırmacı-yazar, tarih öğretmeni Necat Çetin, 29 Haziran 2008'de Torbalı Parkı'nda Orhan Baturay ile bir topluluk içinde sohbet ederken annesi Sakine Baturay'ın hikâyesini öğrendiğini belirtti. Çetin şöyle konuştu:
"Orhan Bey bir ara sohbet sırasında annesi Sakine Hanım'ın kendilerine hayatı boyunca 'Ben Mustafa Kemal Paşa'yı Samsun'da 19 Mayıs 1919 günü iskelede karşılayan tek kadındım' diye gurur duyduğunu anlatınca, bu konuyu araştırayım dedim. Sakine Hanım tüm hayatı boyunca, bu ana tanıklık eden tek kadın olmanın gururunu çocuklarına hep anlatır. Sırf çocuklarına değil, etraftaki kişiler de.
Ben bu araştırma sırasında yakında bulunmuş kişilerden aynı yönde bilgiyi teyit ettim. Örneğin; Torbalı'da yaşayan eski ev sahibi ve komşunun oğlu Hasan Varlık Bey'e konuyu açtığımda, o da bana aynı bilgiyi kendisinden duyduğunu söyledi. Yine komşularının oğlu olan, bugün Torbalı'da yaşayan Çetin Çorapçıoğlu da aynı yönde bilgi verdi. Her ne kadar bu küçük ayrıntı o gün için önemsiz olsa dahi, bugün için bilinmesi açısından bence önemli. Bu da bana nasip oldu. Bu bilgiyi yazılı olarak teyit etme şansı şu an için ne yazık ki yok. Ama ileride ortaya çıkabilecek bir belge veya anı defteri veya günlük veya bir fotoğraf bu bilginin güçlenmesini sağlayacaktır."
SAKİNE BATURAY KİMDİR?
Sakine Baturay, Milli Mücadele'nin önemli kadın kahramanlarından biri olarak bilinir. En çok 19 Mayıs 1919'da Samsun'a gelen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve 18 silah arkadaşını Reji İskelesi'nde (bugünkü Tütün İskelesi) karşılayan tek kadın olmasıyla tanınır.
ayatı kısaca şöyle özetlenebilir:
• Doğum: 1896, Erzurum İspir ilçesine bağlı Baksır-Kındız köyü (nüfus kaydında Samsun).
• Babası Erzurumlu Hasan Reis, Samsun'da eşraftan Ömerzadeler'in yanında takada çalışıyordu.
• 1911 veya 1912'de Muhsin Bey ile evlendi. 1913'te Lütfü adlı oğlu doğdu; ancak çocuk ayakları 90 derece içe dönük (engelli) olarak dünyaya geldi.
• Eşi Muhsin Bey Yemen Harbi'nde askerdeyken köylerine Ermeni çetelerinin saldırıları üzerine Sakine Hanım, oğlunu alarak zorlu bir yolculukla (kış şartlarında 2,5 ay) Samsun'a, babasının yanına geldi.
• Samsun'da babasının yanında çalıştı. Ömerzadeler'in desteğiyle engelli oğlunu hastaneye yatırdı; tedavi sürecinde hastanede kaldı, hastalara gönüllü yardım etti ve hasta bakıcı olarak işe başladı.
• Hastanede görevli Amerikalı bir doktordan İngilizce ve Latin alfabesi öğrendi.
• 19 Mayıs 1919'da Atatürk'ün Samsun'a geleceğini duyunca Reji İskelesi'ne gitti ve karşılayanlar arasında tek kadın olarak yer aldı.
• Kurtuluş Savaşı boyunca Samsun'daki kadınları örgütledi; yün toplayarak cepheye çamaşır, giyecek hazırladı.
• İlk eşi şehit düştükten sonra savaş sonrası aynı hastanede çalışan Abdullah Bey ile ikinci evliliğini yaptı. Çift Samsun'dan ayrılarak İzmir Torbalı'ya yerleşti. Bu evlilikten iki çocuğu daha oldu (Orhan ve Mehmet).
• Soyadı Kanunu ile Baturay soyadını aldı (eşi Abdullah Bey de bu soyadını tercih etti; Atatürk döneminin ünlü denizaltısı Baturay'dan esinlenerek).
• Yaşamı boyunca bu gururlu anıyı çocuklarına, torunlarına ve çevresine anlattı.
• Vefat: 1976, İzmir (bazı kaynaklarda 1974 olarak geçer).