Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Kültür Sanat Atatürk'e vefa: Ekvador Büyükelçisi Vintimilla'dan özel köşe...

Atatürk'e vefa: Ekvador Büyükelçisi Vintimilla'dan özel köşe...

Ekvador'un Ankara Büyükelçisi Pedro Vintimilla Vega, büyükelçilik binasında sergilediği 100 parçalık geleneksel şapka koleksiyonunda Atatürk’e özel bir bölüm ayırdı. Ekvador kültürünü tanıtan koleksiyonda, Atatürk’ün kullandığı modeller ve Panama şapkalı tarihi fotoğrafları sergileniyor.

Kaynak: DHA
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Atatürk'e vefa: Ekvador Büyükelçisi Vintimilla'dan özel köşe... - Resim: 1

Ekvador’un Ankara Büyükelçisi Pedro Vintimilla Vega, kökeni Ekvador’a dayanan ancak tüm dünyada "Panama şapkası" olarak tanınan geleneksel şapkalar için büyükelçiliğin zemin katında özel bir koleksiyon alanı oluşturdu.

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Atatürk'e vefa: Ekvador Büyükelçisi Vintimilla'dan özel köşe... - Resim: 2

Ülkesinin UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan bu değerini tanıtmayı hedefleyen Büyükelçi Vega, 100 parçalık seçkisinde Cumhuriyet’in ilk yıllarında özellikle yurt gezilerinde şapka kullanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e de yer verdi.

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Atatürk'e vefa: Ekvador Büyükelçisi Vintimilla'dan özel köşe... - Resim: 3

Koleksiyonda Atatürk'ün taktığı modellerin yanı sıra, 1929 yılında Atatürk'ün Orman Çiftliği'nde Panama şapkasıyla çekilen fotoğrafı "Yurtta sulh, cihanda sulh" mesajıyla birlikte sergileniyor.

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Atatürk'e vefa: Ekvador Büyükelçisi Vintimilla'dan özel köşe... - Resim: 4

Kültürel mirasın yanlış bilinen tarihine değinen Büyükelçi Vega, şapkanın Panama ismiyle anılmasının sebebinin ABD Başkanı Franklin D. Roosevelt'in bu şapkayı takması olduğunu ifade etti.

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Atatürk'e vefa: Ekvador Büyükelçisi Vintimilla'dan özel köşe... - Resim: 5

Ürünün tamamen Ekvador'a özgü "toquilla palmiyesi" liflerinden elde edildiğini belirten Vega, bu özel el işçiliğini sürdüren sadece 12 usta kaldığını söyledi.

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Atatürk'e vefa: Ekvador Büyükelçisi Vintimilla'dan özel köşe... - Resim: 6

Yapımı 1 ile 1,5 yıl süren şapkaların değerinin 30 bin dolara kadar çıkabildiğini vurgulayan Vega, bu kültürel simgeyi Türkiye'de tanıtmanın gurur verici olduğunu aktardı.

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Atatürk'e vefa: Ekvador Büyükelçisi Vintimilla'dan özel köşe... - Resim: 7

ATATÜRK’ÜN ZARAFETİ KOLEKSİYONA İLHAM OLDU

Türkiye'de görev yapmaya başladığında halkın Atatürk'e olan sevgisinden çok etkilendiğini belirten Büyükelçi Vega, sergi hazırlıkları sırasında Atatürk'ün de bu şapkaları kullandığını keşfettiklerini ifade etti.

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Atatürk'e vefa: Ekvador Büyükelçisi Vintimilla'dan özel köşe... - Resim: 8

Atatürk'ü modernleşmenin ve şıklığın simgesi olarak nitelendiren Vega, şu değerlendirmelerde bulundu:

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Atatürk'e vefa: Ekvador Büyükelçisi Vintimilla'dan özel köşe... - Resim: 9

"Türkiye ve dünya için bu kadar önemli bir figürle kültürel bir bağ kurmak büyük bir onurdur. Atatürk, döneminin son derece şık ve modern bir lideriydi.

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Atatürk'e vefa: Ekvador Büyükelçisi Vintimilla'dan özel köşe... - Resim: 10

Yaz aylarındaki kırsal gezilerinde hafif, nefes alabilen ve dünyanın en kaliteli şapkası olan Ekvador menşeli bu modeli tercih etti. O dönemki fotoğraflardan yola çıkarak Atatürk’ün taktığı modelin aynısını yeniden ürettik.

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Atatürk'e vefa: Ekvador Büyükelçisi Vintimilla'dan özel köşe... - Resim: 11

Bu sergi, Cumhuriyet’in ilk yıllarından itibaren Ekvador ve Türkiye arasında kurulan zarif bir kültürel bağın simgesidir."

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