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Kaynak: Haber Merkezi

Milli Eğitim Akademisi bünyesinde öğretmen adaylarına zorunlu tutulan "Kültür ve Sanat Uygulamaları" dersi kapsamında davet edilen konuşmacılar kamuoyunda ve adaylar arasında büyük tartışma yarattı.

Kısa Dalga’dan Gülseven Özkan’ın haberine göre, akademi bünyesinde yürütülen programlara, geçmişte Atatürk, laiklik, Kemalizm, kadınların çalışma hayatı ve karma eğitim ile ilgili sert beyanlarıyla tepki çeken eski AKP Milletvekili Said Yüce, Yeni Şafak Yazarı Yusuf Kaplan ve iktidara yakınlığıyla bilinen 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç gibi isimlerin konuk olarak dahil edildiği ortaya çıktı.

SÖYLEŞİ KADROSUNDAKİ İSİMLER VE TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMALARI

Haberde aktarılana göre, eğitim ve uygulama merkezlerinde öğretmen adaylarıyla bir araya getirilen ya da getirilmesi planlanan isimlerin geçmişteki söylemleri dikkat çekiyor:

Said Yüce (Eski AKP Milletvekili, Risale-i Nur Araştırmacısı):

Atatürk ve Cumhuriyet’in kuruluş dönemi için halkın kandırıldığını ima eden paylaşımları,

Zorunlu eğitimin "süratle kaldırılması" gerektiği yönündeki savunusu,

Giyim firmalarına "ahlaklı ve imanlı nesiller" için özel reyonlar açmaları ve "ahlaklı kıyafet" üretmeleri yönündeki çağrıları,

Kadınların çalışma hayatı ve kariyer hedeflerine yönelik "fıtrata uygunluk" ve aile vurgulu eleştirileriyle gündeme gelmişti. Said Yüce'nin Sultanahmet'teki Uygulama ve Eğitim Merkezi'nde "Tabiat Okumaları" başlığıyla söyleşi yapacağı belirtildi.

Yusuf Kaplan (Yeni Şafak Yazarı):

"Gülenizm, Kemalizm’in çocuğudur" ve "Kemalizm selefsizliktir, köksüzlüktür" şeklindeki yazıları,

Katıldığı bir televizyon programında laik kesime yönelik tepki toplayan ve sonrasında özür dilediği ifadeleri,

Harf Devrimi'ni eleştirirken örtülü olarak Atatürk'ü hedef alan paylaşımları,

Erasmus programını "yozlaşma ve cinsellik peşinde koşturan ahmaklar sürüsü yetiştirme projesi" olarak tanımlaması,

HÜDA PAR’ın karma eğitimin kaldırılmasına ilişkin kanun teklifine verdiği açık destekle tanınıyor. Kaplan’ın Haydarpaşa Milli Eğitim Akademisi’nde ders kapsamındaki söyleşiye katıldığı aktarıldı.

İsmail Hakkı Turunç (15 Temmuz Derneği Başkanı):

Kurucusu olduğu İSRA Uluslararası Dayanışma ve Yardım Derneği’ne İBB’ye ait tarihi bir binanın tahsis edilmesi ve Kızılay bünyesindeki görevleriyle kamuoyu gündemine gelmişti.

ÖĞRETMEN ADAYLARI: "KÜLTÜR-SANAT DEĞİL, İŞKENCEYE DÖNÜŞTÜ"

13 Nisan’da başlayan ve Ankara, İstanbul, Erzurum, Aksaray, Kayseri, Gaziantep, Sivas gibi illerde yaklaşık bir yıl sürmesi planlanan hazırlık eğitimine katılan öğretmen adayları, uygulamanın amacından saptığını vurguladı.

Derslere katılımın zorunlu olduğunu, yoklama alındığını ve konuşmaların ardından sorulan sorulara verilen yanıtlar üzerinden puanlama yapıldığını belirten adaylar, bu puanların öğretmenlik kriterlerinde belirleyici olduğuna dikkat çekti.

Zarar görmemek adına ismini vermek istemeyen bir öğretmen adayı, yaşadıkları süreci şu sözlerle özetledi:

"Kültür ve sanat dersi bize pek bir katkısı olmayan kişilerin iki saat boyunca konuşma yapması nedeniyle çekilmez bir işkenceye dönüştü. Günün tüm yorgunluğu ile kongre merkezine gidip üstüne bir de yoklama dayatılması bizi dersten uzaklaştırıyor. Siyaset geçmişi olan kişilerin konuşma yapması akademinin ve öğretmenlerin tarafsızlığına gölge düşürmektedir.

Her hafta mitinge gider gibi kongre merkezinde hazır bulunuyoruz. Biz öğretmenler okula adım attığımız andan itibaren siyasi düşüncelerimizi dışarıda bırakıyoruz ancak konuşmacı seçiminde bu hassasiyet gösterilmiyor."

Öğretmen adayları, ideolojik yönelimli söyleşiler yerine halk oyunları, bölgesel kültür gezileri ve yöresel değerleri içeren gerçek kültür-sanat faaliyetlerinin düzenlenmesi gerektiğini ifade ediyor.