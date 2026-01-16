Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, Atatürk rölyefine müstehcen davranışlarda bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Kahramanmaraş Valiliği, olayın ardından düzenlen operasyona ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Olayla ilgili İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışma başlattığını duyuran Valilik, yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, söz konusu saygısız içerikleri paylaştığı belirlenen üç şüpheli çocuğun yakalandığını bildirdi.

Şüpheliler hakkında, 5816 Sayılı Atatürk Aleyhinde İşlenen Suçlar Hakkında Kanun'a muhalefet etmek suçundan yasal işlem başlatıldı.

Valiliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Kahramanmaraş ili Afşin ilçesi Altınelma Mahallesi'nde, 15.01.2026 tarihinde sosyal medya platformları üzerinden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik saygısızlık içeren paylaşımlar yapıldığı tespit edilmiştir.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde, söz konusu içerikleri paylaştığı belirlenen suça sürüklenen üç şüpheli çocuk yakalanmış; haklarında 5816 Sayılı Atatürk Aleyhinde İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna muhalefet suçundan işlem başlatılmıştır.

Şüpheliler, 16.01.2026 tarihinde mevcutlu olarak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmek üzere muhafaza altına alınmıştır."