Cumhuriyet’in kuruluş yıllarına ışık tutan özel bir sergi sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Gazeteci ve yazar Işık Kansu’nun hazırladığı “Atatürk ve Kurtuluş” sergisi, tarih meraklılarını önemli bir arşivle bir araya getirecek.

Sergide, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet’in ilk yıllarına dair hatıralar, fotoğraflar ve çeşitli belgeler yer alacak. Dönemin ruhunu yansıtan içeriklerin, ziyaretçilere tarihsel bir yolculuk sunması hedefleniyor.

“Atatürk ve Kurtuluş” sergisinin açılışı, 15 Nisan 2026 Çarşamba günü saat 11.00’de gerçekleştirilecek. Serginin, geniş bir katılımla kapılarını açması bekleniyor.