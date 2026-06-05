Samsun'un Terme ilçesinin AK Parti'li Meclis üyesi Rümeysa Eker, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Atatürk ve cumhuriyeti hedef alan ifadeler kullanmıştı.

Eker'in paylaşımında "Kemalistler" ve "Cumhuriyetçiler" hakkında yaptığı hakaretler sosyal medyada büyük tepki çekmiş, Eker, paylaşımında, tefecilerden, uyuşturucu tacirlerine, toplumu ahlaksızlığa sürükleyenleri Kemalist ilan etmişti.

ADD SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Atatürkçü Düşünce Derneği Rümeysa Eker hakkında suç duyurusunda bulundu.

ADD, tarafından Terme Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan dilekçede, Eker’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kemalistlere yönelik kullandığı ifadelerin Atatürk’ün hatırasına hakaret niteliği taşıdığı ve toplumun bir kesimini hedef göstererek halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği ifade edildi.

Dilekçede, söz konusu paylaşımın 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun ile Türk Ceza Kanunu’nun 216. maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtilerek, şüpheli hakkında gerekli soruşturmanın yürütülmesi ve kamu davası açılması talep edildi.

ADD, suç duyurusunun derneğin kuruluş amaçları ve Atatürk ilke ve devrimlerini koruma sorumluluğu kapsamında yapıldığını vurguladı.

ADD tarafından yapılan suç duyuruya ilişkin sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

Kamuoyunda geniş yankı bulduğu üzere, Samsun/ Terme Belediyesi AKP Meclis Üyesi hadsiz Rümeysa Eker tarafından sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve Kemalistlere açıkça hakaret edilmesi nedeniyle yaptığımız kamu davası açılması talepli suç duyurumuzu basınımızın ve aziz milletimizin bilgi ve ilgisine sunarız.

RÜMEYSA EKER Hk. SUÇ DUYURUSU



Kamuoyunda geniş yankı bulduğu üzere, Samsun/ Terme Belediyesi AKP Meclis Üyesi hadsiz Rümeysa Eker tarafından sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve Kemalistlere açıkça hakaret edilmesi nedeniyle yaptığımız kamu… pic.twitter.com/LN9YcWgmO7 — Atatürkçü Düşünce Derneği (@add_genelmerkez) June 5, 2026

PAYLAŞIMI SONRASI İSTİFA ETTİ



Öte yandan AK Parti'li Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, hakkında disiplin süreci başlatılan Eker'in parti üyeliği ve görevlerinden istifası ettiğini açıkladı.

Kul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Terme Belediye Meclis Üyemiz Rümeysa Eker'in, şahsi sosyal medya hesabından yaptığı ve kamuoyunda haklı tepkilere neden olan paylaşımları büyük bir üzüntüyle karşılamış bulunuyoruz. Söz konusu ifadeler, partimizin temel ilkeleri, Terme Belediyemizin hizmet anlayışı ve temsil ettiğimiz toplumsal değerlerle hiçbir şekilde örtüşmemektedir. Bu doğrultuda, AK Parti Terme İlçe Başkan Vekilimiz Av. Kaşif Aksoy tarafından yapılan açıklamada da belirtildiği üzere; disiplin sürecinin işletilmesiyle birlikte Sayın Eker'in Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyeliği, parti üyeliği, belediye meclisi parti grubu üyeliği ve Meclis Divan Katipliği görevlerinden istifası sunulmuş ve kabul edilerek partiyle ilişiği sona ermiştir.

Terme Belediyesi olarak; birlik, beraberlik ve hoşgörü iklimini zedeleyen her türlü yaklaşımı reddediyor, birleştirici ve kucaklayıcı bir anlayışla hemşehrilerimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Belediye Meclisimiz; kısır polemiklerin değil, Terme'ye eser kazandırmanın, ortak akıl ve istişarenin makamıdır. Tüm gayretimiz ilçemizin huzuru, gelişimi ve hemşehrilerimizin refahı içindir."