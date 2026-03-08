8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde çağının ötesinde bir vizyona sahip olan Mustafa Kemal Atatürk’ün kadın haklarına bakış açısını gösteren sözlerini Yeniçağ okurları için derledik.
2026 yılında ülkemiz kadına yönelik şiddette OECD ülkeleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Ülkemizin kadına şiddetle anılmasını değil, eşitlikte dünyaya örnek olmasını diliyoruz.
Atatürk ve 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü
8 Mart Dünya Emekçi kadınlar gününde dünyada ilk kez Türk kadınına seçme seçilme hakkı veren ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla ve minnetle anıyoruz. Atatürk'ün Türk kadınına verdiği değeri sizin için derledik.Portre: Cansu İşcan
Kadının siyasal yetersizliğine mantıklı hiçbir sebep yoktur. Bu konudaki tereddüt ve olumsuz düşünüş biçimi, geçmişin toplumsal bir niteliğinin can çekişen bir hatırasıdır.
1930 (Afet İnan, M.B. ve M.K. Atatürk’ün El Yazılan)
SEÇME VE SEÇİLME
Bu karar Türk kadınına sosyal ve siyasî hayatta bütün milletlerin üstünde yer vermiştir. Çarşaf içinde, peçe altında ve kafes arkasındaki Türk kadınını artık tarihlerde aramak lâzım gelecektir.
Türk kadını, bu sefer de mebus seçme ve seçilme suretiyle haklarının en büyüğünü elde etmiş bulunuyor. Medenî memleketlerin bir çoğunda, kadından esirgenen bu hak, bugün Türk kadınının elindedir ve onu salâhiyet ve liyakatle kullanacaktır.
5 Aralık 1934 (Atatürk’ün Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı Verilmesinin Ardından Yazdığı Notlar)
Bir toplum cinslerden yalnız birinin yüzyılımızın gerektirdiklerini elde etmesiyle yetinirse, o toplum yarı yarıya zayıflamış olur. Bizim toplumumuzun uğradığı başarısızlıkların sebebi kadınlarımıza karşı ihmal
ve kusurun sonucudur.
31 Ocak 1923 İzmir Konuşması
Dünyada her şey kadının eseridir. Kadınlarımız eğer milletin gerçek anası olmak istiyorlarsa, erkeklerimizden çok daha aydın ve faziletli olmaya çalışmalıdırlar.
1923 Yılındaki Konuşması (Afet İnan, Tarih Boyunca Türk Kadının Hak ve Görevleri)
Kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.
17 Mart 1923 Tarsus Konuşması
Bizim dinimiz hiçbir vakit kadınların erkeklerden geri kalmasını talep etmemiştir. Allah’ın emrettiği şeyi kadın ve erkek beraber olarak ilim ve kültür edinmeleridir. Kadın ve erkek, bu ilim ve kültürü aramak ve nerede olursa oraya gitmek ve onunla dolu olma zorundadır.
1925 (Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri Cilt 2)
Daha emin ve daha doğru olarak yürüyeceğimiz bir yol vardır: Büyük Türk kadınını çalışmamıza ortak kılmaktır.
21 Mart 1923 Konya Konuşması