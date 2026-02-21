Türkiye’nin modernleşme sürecinin dünyada nasıl bir yankı uyandırdığını merak edenler için bugün çok özel bir yıl dönümü. Mustafa Kemal Atatürk, 24 Mart 1923’ten sonra, 21 Şubat 1927’de bir kez daha Time dergisinin kapağında yer alarak uluslararası arenadaki etkisini kanıtladı.

DÜNYANIN GÖZÜ TÜRKİYE’NİN ÜZERİNDE: "MODERN BİR ULUSUN DOĞUŞU"

1927 yılı, genç Türkiye Cumhuriyeti için sadece bir takvim yaprağı değil, devrimlerin kök saldığı kritik bir yıldı. Time dergisi, Atatürk’ü kapağına taşıyarak Ankara’da yükselen bu yeni enerjiyi tüm dünyaya duyurdu. Haber içeriğinde, Türkiye’nin geçirdiği sosyokültürel dönüşüm ve laikleşme adımları geniş yer buldu.

Time Dergisi 1927 Sayısında Öne Çıkan Başlıklar:

Batılılaşma Hamlesi: Dergi, "Doğu’nun geleneksel yapısından kopup Batı’nın modern değerlerine eklemlenen bir Türkiye" portresi çizdi.

Hukuk Devrimi: Medeni Kanun’un kabulü ve hukuk sistemindeki köklü değişiklikler, derginin analizlerinde "çağ atlatıcı hamleler" olarak nitelendirildi.

Liderlik Vizyonu: Atatürk, sadece askeri bir deha değil, aynı zamanda toplumunu dönüştüren bir "reformist devlet adamı" olarak tanımlandı.

ATATÜRK NEDEN İKİ KEZ KAPAK OLDU?

Bir liderin Time dergisine kısa sürelerle iki kez kapak olması, o dönemde dünya siyasetine yön veren nadir olaylardan biriydi.

1923 Kapak Konusu: Milli Mücadele’nin başarısı ve yeni bir devletin ayak sesleri.

1927 Kapak Konusu: Kurulan devletin kurumlarıyla modernleşmesi ve devrimlerin başarısı.

Tarihi Not: 1927 sayısı, Atatürk'ün meşhur Nutuk eserini TBMM'de okumasından sadece aylar önce yayımlanması bakımından da stratejik bir öneme sahiptir.

Sonuç: 99 Yıllık Gurur Tablosu

Bugün 21 Şubat 2026. Atatürk’ün vizyonunun sadece Türkiye sınırlarında değil, küresel ölçekte nasıl bir saygıyla karşılandığını bu tarihi arşivler aracılığıyla bir kez daha hatırlıyoruz. Time dergisinin 1927 tarihli kapağı, Türkiye’nin modern dünyadaki yerini tescilleyen en önemli belgelerden biri olmaya devam ediyor.