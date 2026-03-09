Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Ankara'nın Yenimahalle ilçesi, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) Müdürlüğüne ait Orman Çiftliği Mahallesi'ndeki 3 bin 490 metrekarelik taşınmazın depo olarak kullanılmak üzere 3 yıllığına kiralanması amacıyla ihale gerçekleştirleceğini belirtti.

Açık artırma usulüyle gerçekleşecek ihale için tahmini bedel aylık KDV hariç 180 bin lira, geçici teminat tutarı da 194 bin 400 lira olarak açıklandı.

İhalede oluşacak kira bedelinin 3 yıllık tutarının yüzde 6'sı kesin teminat olarak alınacağı belirtildi.

İhale, 23 Mart saat 14.00'te AOÇ Müdürlüğü Sosyal Tesis Binası'nda düzenlenecek.