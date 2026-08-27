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Kaynak: AA

Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) Müdürlüğüne ait iki taşınmaz, depo olarak kullanılmak üzere bir yıllığına kiraya verilecek.

Konuya ilişkin ilanlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Orman Çiftliği Mahallesi'nde bulunan 879 metrekarelik ve 922 metrekarelik iki taşınmaz için ihale düzenlenecek.

AYLIK KİRA BEDELLERİ BELLİ OLDU

Açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek ihalelerde 879 metrekarelik taşınmaz için aylık tahmini kira bedeli KDV hariç 132 bin lira, 922 metrekarelik taşınmaz için ise 139 bin lira olarak belirlendi.

Geçici teminat tutarları da sırasıyla 47 bin 520 lira ve 50 bin 40 lira olacak.

İhalede oluşacak kira bedelinin bir yıllık tutarının yüzde 6'sı kesin teminat olarak alınacak.

İHALELER EYLÜL AYINDA YAPILACAK

İhaleler AOÇ Müdürlüğü Sosyal Tesis Binası'nda gerçekleştirilecek.

879 metrekarelik taşınmaz için ihale 8 Eylül'de, diğer taşınmaz için ihale ise 7 Eylül saat 14.00'te yapılacak.