Büyükşehir Belediyesi’ne ait ve özel müze niteliğindeki Atatürk Köşkü, kentteki en çok rağbet gören tarihi mekanların başında yer alıyor.

Şehir merkezine yakın konumu ve çam ormanları içindeki huzurlu doğasıyla öne çıkan köşk, 2025 yılında 292 bin 215 yerli ve 81 bin 705 yabancı ziyaretçi olmak üzere toplam 373 bin 920 misafiri ağırladı.

Haftanın her günü 09.00-19.00 saatleri arasında ziyarete açık olan köşkte, Büyükşehir Belediyesi bando ve mehter ekibi belirli günlerde Atatürk’ün sevdiği şarkıları seslendirdiği dinletiler düzenliyor.

Köşkte Atatürk’e ait tabloların da yer aldığı çeşitli etnografik eserler sergileniyor.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kente ilk gelişinde 15 Eylül 1924’te konakladığı, çam ormanları arasında bulunan köşkte 19. ve 20. yüzyıla ait mobilyalar, porselenler, halılar ile Atatürk’e ait tablolar gibi pek çok değerli eser bulunuyor.

Köşkteki “Vasiyet Odası” bölümünde ise Atatürk’ün mal varlığını armağan etmesiyle ilgili şu sözün yer aldığı tabela dikkat çekiyor: "Hayatımın hatırlayabildiğim en mutlu dakikalarını yaşıyorum. Yıllar önce düşündüğüm bu işi Trabzon'da tamamlamak mukaddermiş."

“ZİYARETÇİ SAYISINDAKİ ARTIŞ BİZİ MUTLU EDİYOR”



Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Atatürk Köşkü’nün geçen yıl büyük ilgi gördüğünü belirtti.

Köşkün 2025 yılını 373 bin 920 ziyaretçiyle kapattığını vurgulayan Genç, bu sayının restorasyon ve tanıtım çalışmalarının başarısını gösterdiğini ifade etti.

Genç, yabancı turistlerin ilgisinin de kayda değer boyutta olduğunu belirterek, “Ziyaretçi sayısındaki artış bizi mutlu ediyor. Bu manada görev ve sorumluluklarımız, bize şehrin turizm potansiyelinin hem iç hem de dış turizm açısından güçlendirilmesi konusunda ayrıca bir sorumluluk yüklüyor.” diye konuştu.

Köşkün ulusal ve uluslararası tanınırlığını daha da yükseltmeyi amaçladıklarını kaydeden Genç, “Bu yıl ziyaretçi sayısını daha yukarı taşımayı, kültürel etkinlikleri çeşitlendirerek köşkü Trabzon’un kültür turizminin merkezlerinden biri haline getirmeyi hedefliyoruz.” dedi.