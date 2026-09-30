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Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), sosyal medya platformu Facebook üzerinden Atatürk hakkında gerçekleştirdiği paylaşımlar nedeniyle İbrahim Halil Baran isimli şahıs hakkında Ankara Nöbetçi Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Şikayet dilekçesinde, şüphelinin Mustafa Kemal Atatürk ve dönemin devlet yetkililerine yönelik ifadelerine vurgu yapıldı.

ATATÜRK HAKKINDA ASILSIZ İDDİALAR

Şüpheli kişinin paylaşımlarında; Mustafa Kemal'in 17 Kasım 1937'de Mersin'deki Simgeç Köprüsü açılışı sırasında vurulduğu, yaralandığı ve 10 Kasım 1938'de öldüğünün açıklandığı gibi asılsız iddialara yer verdiği ifade edildi.

Dernek; söz konusu paylaşımların 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun ile Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 216. ve 217/A maddeleri uyarınca "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçunu oluşturduğunu ifade etti.

Dilekçede, kamu barışını bozmaya yönelik bu tür söylemlerin ceza hukukunun gereği olarak yaptırımsız kalmaması gerektiği belirtildi.

Suç duyurusuna konu sosyal medya paylaşımı şu şekildedir,

"Seyit Rıza'nın idamı sırasında Mersin'de bulunan Mustafa Kemal 17 Kasım 1937'de Simgeç Köprüsü'nün açılışını yapmıştır ki bu köprünün ismi de sindirmek ve geçmekten alınmıştır. Kimi iddialara göre burada Kürtler Mustafa Kemal'e ateş açmışlardır. Bu tarihten itibaren Mustafa Kemal kayıplara karışmış, bazı bölgelerde imzası görülmesine rağmen hiçbir resmi toplantıya katılmamış, basında yer almamış ve 10 Kasım 1938'de öldüğü açıklanmıştır. Büyük ihtimalle Mustafa Kemal burada Kürtler tarafından vurulmuş, yaralanmıştır ve ardından tedavi için İstanbul'a götürülmüştür. Zamanın İçişleri Bakanı Celâl Bayar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada artık Kürt sorunu diye bir sorunlarının kalmadığını ve eşkıyaların kabakuvvetle medenileştirildiğini söylemiştir. Katliam sonrası dersim yasak bölge ilan edilmiştir ve burayı özel yönetim haline getiren kanun Aralık 1946'ya kadar yürürlükte kalmıştır. Bu dönemde Türk resmi söyleminde başında kabaca medeni Türkiye Cumhuriyeti geri kalmış olan Kürt bölgelerine medeniyet getirmek için bu tarz hareketler yapıyormuş gibi gösterilmiştir medyada."